Preta Gil planeja criar instituto para prevenção contra o câncer

Em tratamento contra um câncer no intestino diagnosticado em janeiro deste ano, a cantora Preta Gil, 48, afirmou neste domingo (12) que planeja criar um instituto para divulgar informações de prevenção e tratamento.



Em entrevista ao Fantástico (Globo), a artista disse ter consciência de seus hábitos alimentares pouco saudáveis antes do diagnóstico e pretende usar a plataforma que será criada para abordar isso e outras questões, como a saúde mental e as possibilidades de cura.





A ideia é que o instituto receba o nome de Carna Cura. "Porque como fiquei doente no Carnaval, quando eu me curar, a gente pensa em fazer um Carnaval da cura".





Preta está na metade do tratamento com quimioterapia. Já passou por quatro sessões e fará mais quatro. Depois disso, fará cinco semanas de radioterapia e será submetida a uma cirurgia para retirar o tumor.

Rodeada de amigos, ela relatou que precisou se acostumar com a necessidade de colo que tem no momento e também com a notícia de que precisaria parar de trabalhar temporariamente, às vésperas de um Carnaval.





O amor dos familiares e amigos é encarado como um presente. "Eu sei que esse amor está me curando", afirmou.





Nas redes sociais, no entanto, ela recebe também comentários tóxicos, dizendo que era óbvio que ficaria doente por ser gorda e acusando-a de não se cuidar.





Preta recebeu o diagnóstico da doença após crises de dor de cabeça e pressão alta. Ela chegou a passar mal durante turnê musical com a família pela Europa, no ano passado, em comemoração aos 80 anos do pai, Gilberto Gil, e não participou dos shows na Alemanha e na Inglaterra.





Na volta ao Brasil, tinha a recomendação de fazer exames médicos detalhados, mas adiou até precisar receber um atendimento urgente e, no dia seguinte, em casa, perceber um sangramento.





"Entendi desde o primeiro momento que a vida estava me dando um sinal", disse. Para ela, a doença veio para uma transformação, traduzida nos novos hábitos e na necessidade de diminuir o ritmo de trabalho.





Na entrevista, Preta contou também que compôs uma música para gravar com Alcione. "Preta e Marrom, o amor é o nosso tom", diz o refrão.





Segundo a artista, a fé é o seu eixo neste momento. "Cada dia quero honrar ainda mais essa oportunidade de estar viva e me curar dessa doença que é grave, mas não vai me derrubar".