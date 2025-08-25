Produtor de filme gravado em Londrina divulga cartaz oficial

O assalto ao Banestado, um dos episódios mais marcantes de Londrina em 1987, volta a ganhar destaque quase 40 anos depois. O filme “Assalto à Brasileira”, baseado no livro de Domingos Pellegrini e adaptado para o cinema pelo roteirista L.G. Bayão, já tem cartaz oficial divulgado pelo produtor Marcelo Braga em suas redes sociais. A produção é uma coprodução entre +Galeria, Santa Rita Filmes e Grupo Telefilms, sob a direção de José Eduardo Belmonte.





As gravações do longa movimentaram o centro de Londrina nos dias 1º e 2 de dezembro de 2024, especialmente na região da Rua Piauí, Bosque Central, Rua Souza Naves e Concha Acústica. Entre os atores estava Murilo Benício, que interpreta o repórter Paulo Ubiratan que trabalhou na Folha de Londrina e cobriu o assalto há 37 anos.





Outros nomes de destaque no elenco incluem Christian Malheiros (Moreno), Robson Nunes (Barba), Matheus Macena (Ismael), Vinicius Marinho (Nico), Vertin Moura (Michel), Ariclenes Barroso (Luciano) e Shaolin (Girino).

O filme promete resgatar detalhes do histórico assalto, que envolveu cerca de 300 reféns e um montante de 30 milhões de cruzados, além de retratar a intensa repercussão nacional que colocou Londrina e a Folha de Londrina no mapa jornalístico do país.

Segundo o produtor Marcelo Braga, o cartaz marca o início da divulgação oficial do longa, que terá estreia nos cinemas em breve, começando pelo Festival de Brasília. “O plano está traçado e aqui está o pôster oficial de nosso próximo filme”, escreveu em suas redes sociais, reforçando a expectativa para o lançamento.





Foto: Divulgação





As filmagens em Londrina, acompanhadas de perto por moradores, figurantes e profissionais locais, destacaram a força da economia criativa na cidade e o cuidado da produção em retratar com fidelidade os eventos daquele dia. A equipe técnica envolveu profissionais de fora e de Londrina, garantindo autenticidade e dinamismo às cenas.

O filme promete não apenas entreter, mas também resgatar a memória coletiva de Londrina, trazendo à tona uma narrativa que será apresentada ao público brasileiro e internacional.





