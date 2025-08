Professora de Londrina lança livro sobre história, construção e importância da Avenida Atlântica do RJ

A professora Teba Silva Yllana, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo, lança no próximo dia 13 de agosto o livro Avenida Atlântica, um patrimônio reescrito, com base em sua tese de Doutorado, defendida na UFRJ, em 2019, e que retifica e resgata a História e avalia os valores patrimoniais do Calçadão de Copacabana, a partir da análise de documentos e de entrevistas com urbanistas e agentes responsáveis pela manutenção do lugar. O lançamento será na Livraria da Vila, no Aurora Shopping, a partir das 19 horas, com sessão de autógrafos e comercialização dos exemplares físicos.





O livro foi lançado no Rio de Janeiro, em outubro passado, durante o Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo (ENANPARQ), realizado na UFRJ. A publicação sai pela editora Rio Books, com 350 páginas, fotografias atualizadas do mais famoso calçadão do país e croquis feitos pela própria autora para demonstrar detalhes arquitetônicos. O calçadão representa um conjunto de três vias, mede 4,5 km de extensão e é formado pelo calçamento à beira mar, o canteiro central e o calçamento das edificações da Avenida Atlântica.

