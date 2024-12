Programa de rádio coloca londrinenses em rede nacional

Descontraído, com temas relevantes e entrevistados de prestígio, o programa de rádio 'Fim de Expediente', transmitido em rede nacional pela rede CBN será realizado especialmente nesta sexta-feira (6), diretamente de Londrina. O local escolhido é o Espaço Villa Rica e será permitida a presença de plateia. Convites gratuitos estão disponíveis na plataforma Moonz.





Na ocasião, Dan Stulbach, Zé Godoy e Luiz Gustavo Medina, farão um verdadeiro tête-a-tête com duas personalidades de Londrina, reconhecidas nacionalmente em áreas distintas: Domingos Pellegrini e Igor Alex Tofalini.

Ao vivo, em rede nacional, os microfones da CBN darão voz para o jornalista e escritor londrinense Domingos Pellegrini - @domingospellegrini - numa verdadeira reverência à Literatura. Autor de 'Terra Vermelha' e 'Mulheres Esmeraldas', ele tem seis prêmios Jabuti e é reconhecido nacionalmente pela versatilidade perante diferentes gêneros literários.





Atualmente, a obra 'Assalto à Brasileira', de Pellegrini, inspira o longa metragem homônimo, dirigido pelo cineasta e roteirista José Eduardo Belmonte e está em plena gravação em Londrina.





O debate terá ainda a presença do paracanoísta Igor Alex Tofalini - @igortofalini - referência no esporte mundial e que treina em águas londrinenses com Gelson Moreira. atleta que conquistou a medalha de prata nos Jogos Paralímpicos de Paris neste ano.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: