Programação do Festival DOBRA será aberta com oficinas gratuitas

O 8º Festival DOBRA de Arte Impressa promoverá intensa programação de oficinas formativas gratuitas, entre os dias 30 de agosto e 4 de setembro, espalhadas por diversos pontos de Londrina. O evento terá sequência nos dias 5, 6 e 7 de setembro com festas, shows musicais e a Feira DOBRA na Funcart.





A agenda de oficinas contempla desde técnicas tradicionais, como colagem e gravura, até reflexões contemporâneas sobre arte digital e narrativas visuais. As atividades estão programadas para ocorrer em espaços culturais como Vila Triolé, Casa Pomar, Biblioteca Lupércio Luppi, sede do Grafatório, Alma Brasil e Divisão de Artes Plásticas da Universidade Estadual de Londrina (UEL), democratizando o acesso às artes impressas.

Entre os destaques da programação está a oficina “Cola Junto!”, ministrada por Rafael +Amor, que ensina a produção artesanal de stickers como forma de intervenção urbana. Julio Lapagesse, de Brasília, conduzirá uma imersão na técnica da colagem analógica, combinando teoria e prática para a criação de séries autorais.

A programação também inclui “Diário Literário”, com Junior Heitkoeter, que explora o caderno de artista como ferramenta de criação; “Carimbos e Carimbadas”, com Rebeca Catarina, focada na produção de matrizes para reprodução artística; e “Possibilidades Narrativas em Fotolivros”, com Vitor Casemiro, abordando edição e narrativa visual.





Completam a agenda duas oficinas que dialogam com questões sociais contemporâneas. Transeuntes: Vivências que transgridem”, com Palla Dionysio, propõe reflexões sobre resistência e silenciamentos, através da tipografia e ilustração. Já “Poéticas da Hiperconectividade”, conduzida por Gabriela Campaner na UEL, investiga como o bombardeamento imagético digital afeta as relações humanas, resultando na produção coletiva de um zine.

O Festival DOBRA prossegue com a feira, nos dias 6 e 7 de setembro na Funcart, onde 70 expositores de estados como Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, Pará e Distrito Federal apresentarão seus trabalhos. O 8º Festival DOBRA de Arte Impressa é uma realização do Grafatório e conta com o patrocínio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (PROMIC), da Secretaria Municipal de Cultura de Londrina.





