Projeto Brisa encerra temporada com Sarau no Centro POP

Na semana do dia da Luta da População em Situação de Rua, o Projeto Brisa realiza o Sarau Artístico de encerramento da sua quinta temporada, na próxima sexta, dia 22 de agosto, no Centro POP (Rua Dib Libos, 25 – Centro). A programação inclui apresentações musicais, oficinas criativas, palco aberto e uma grande novidade, a Rádio Brisa, uma nova ferramenta para amplificar ainda mais a voz e as pautas reivindicatórias dessa parcela invisibilizada da sociedade.





A lei que instituiu o dia 19 de agosto como o Dia da Luta da População em Situação de Rua foi sancionada no início do mês e se tornou um marco no reconhecimento da luta da população em situação de rua e seus apoiadores. A data faz referência à Chacina da Praça da Sé, ocorrida entre os dias 19 e 22 de agosto de 2004, em São Paulo (SP), quando 15 pessoas em situação de rua foram brutalmente atacadas enquanto dormiam. Sete delas morreram em decorrência das agressões.

O caso teve ampla repercussão e gerou mobilizações nacionais e internacionais por justiça e por direitos dessa população. No Centro Pop, o Sarau Artístico marca o encerramento de uma semana de atividades com a apresentação do programa de rádio produzido e apresentado pelos participantes da Oficina Criativa “Rádio Brisa”, todos usuários do Centro POP que na terça-feira levantaram os temas, fizeram a produção das pautas e gravação dos conteúdos sob orientação de Daniel Thomas e Roberto Baggio, em uma parceria com a Alma Londrina Rádio Web.





Idealizado pela Funcart (Fundação Cultura Artística de Londrina), com o patrocínio da Secretaria Municipal da Cultura por meio do PROMIC (Programa Municipal de Incentivo à Cultura) e apoio da Secretaria de Assistência Social, o Projeto Brisa tem realizado diversas ações com o objetivo principal de levar ao seu público-alvo, a população em situação de rua e aqueles nos abrigos de assistência, a oportunidade de expressão e escuta através da arte, incentivando a produção e a fruição da cultura, especialmente junto às pessoas em situação de vulnerabilidade social.

O Brisa existe desde 2018 e é um projeto continuado, que a cada edição procura plantar uma semente de mudança na vida dos participantes, seja ela através da arte ou de qualquer outra possibilidade. Desde dezembro, já foram realizados quatro Saraus Artísticos e apresentações especiais em equipamentos culturais da Cidade através do “Brisa Convida”, oferecendo a experiência de acesso a um local dedicado à arte, algo que para quem vive o cotidiano das ruas ou dos abrigos é praticamente desconhecido. A produção é do Coletivo Flua Cultura.





“Mais uma vez, o Projeto Brisa encerra uma temporada com a certeza de estar realizando um trabalho importante e de qualidade. Um dos principais indicadores disso é a forte adesão do público-alvo, que não apenas compareceu, mas participou ativamente de todas as atividades, sempre demonstrando muito carinho, respeito e envolvimento”, afirma Silvio Ribeiro, coordenador e um dos idealizadores do Projeto Brisa.

