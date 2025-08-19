Projeto Brisa encerra temporada com Sarau no Centro POP

Na semana do dia da Luta da População em Situação de Rua, o Projeto Brisa realiza o Sarau Artístico de encerramento da sua quinta temporada, na próxima sexta, dia 22 de agosto, no Centro POP (Rua Dib Libos, 25 – Centro). A programação inclui apresentações musicais, oficinas criativas, palco aberto e uma grande novidade, a Rádio Brisa, uma nova ferramenta para amplificar ainda mais a voz e as pautas reivindicatórias dessa parcela invisibilizada da sociedade.
A lei que instituiu o dia 19 de agosto como o Dia da Luta da População em Situação de Rua foi sancionada no início do mês e se tornou um marco no reconhecimento da luta da população em situação de rua e seus apoiadores. A data faz referência à Chacina da Praça da Sé, ocorrida entre os dias 19 e 22 de agosto de 2004, em São Paulo (SP), quando 15 pessoas em situação de rua foram brutalmente atacadas enquanto dormiam. Sete delas morreram em decorrência das agressões.
O caso teve ampla repercussão e gerou mobilizações nacionais e internacionais por justiça e por direitos dessa população. No Centro Pop, o Sarau Artístico marca o encerramento de uma semana de atividades com a apresentação do programa de rádio produzido e apresentado pelos participantes da Oficina Criativa “Rádio Brisa”, todos usuários do Centro POP que na terça-feira levantaram os temas, fizeram a produção das pautas e gravação dos conteúdos sob orientação de Daniel Thomas e Roberto Baggio, em uma parceria com a Alma Londrina Rádio Web.
Idealizado pela Funcart (Fundação Cultura Artística de Londrina), com o patrocínio da Secretaria Municipal da Cultura por meio do PROMIC (Programa Municipal de Incentivo à Cultura) e apoio da Secretaria de Assistência Social, o Projeto Brisa tem realizado diversas ações com o objetivo principal de levar ao seu público-alvo, a população em situação de rua e aqueles nos abrigos de assistência, a oportunidade de expressão e escuta através da arte, incentivando a produção e a fruição da cultura, especialmente junto às pessoas em situação de vulnerabilidade social.
O Brisa existe desde 2018 e é um projeto continuado, que a cada edição procura plantar uma semente de mudança na vida dos participantes, seja ela através da arte ou de qualquer outra possibilidade. Desde dezembro, já foram realizados quatro Saraus Artísticos e apresentações especiais em equipamentos culturais da Cidade através do “Brisa Convida”, oferecendo a experiência de acesso a um local dedicado à arte, algo que para quem vive o cotidiano das ruas ou dos abrigos é praticamente desconhecido. A produção é do Coletivo Flua Cultura.
“Mais uma vez, o Projeto Brisa encerra uma temporada com a certeza de estar realizando um trabalho importante e de qualidade. Um dos principais indicadores disso é a forte adesão do público-alvo, que não apenas compareceu, mas participou ativamente de todas as atividades, sempre demonstrando muito carinho, respeito e envolvimento”, afirma Silvio Ribeiro, coordenador e um dos idealizadores do Projeto Brisa.
Revelando artistas
Ele também destaca a excelência dos artistas envolvidos. “Com talento e sensibilidade, deram um tom sempre festivo, acolhedor e motivador aos encontros. Eles foram fundamentais para criar um ambiente de escuta e celebração”, comenta. Ao longo de toda a temporada, as atividades sempre cumpriram o papel de ampliar a voz de quem muitas vezes não é ouvido. “Os momentos de participação como o Palco Aberto e agora a Rádio Brisa foram emocionantes e reveladores. Surgiram cantores, poetas, contadores de histórias incríveis que atualmente se encontram em situação de rua, mas que têm muito a expressar e compartilhar”, revela.
“Encerrar essa temporada nos enche de orgulho, mas também nos impulsiona a seguir. Sabemos que o Brisa é mais que um projeto. É um espaço de afeto, escuta, convivência e visibilidade. Seguimos com a perspectiva de ampliar ainda mais esse alcance, consolidando o Brisa como uma referência de arte e cidadania”, completa Ribeiro.
Na sexta, a programação do Sarau Artístico começa com o Regra 3 Trio, comandado pelo músico Tinho Lemos e com um repertório que passeia por vários gêneros da música popular brasileira: do samba ao sertanejo raiz, passando por representantes da música nordestina e sucessos marcantes da MPB.
Palco aberto
Depois, é a vez do Palco Aberto, um dos momentos mais aguardados de todo Sarau, quando o protagonismo é da plateia. Na sequência, mais música com o João e Maria Trio, com baixo, piano e bateria explorando as possibilidades de improvisação dentro da música popular brasileira. O trio, composto por João Domingos (piano), João Rissi (bateria) e Maria Luiza Vazquez (baixo), apresenta um repertório que mistura canções já conhecidas e outras autorais. Depois, é a apresentação do programa radiofônico resultado da Oficina Criativa “Rádio Brisa” e logo em seguida, mais um Palco Aberto com espaço para a despedida dessa quinta temporada que fez uso da arte como uma ferramenta poderosa de ressocialização, criando conexões e contribuindo com um público que enfrenta uma situação de vulnerabilidade social.
Até meados de setembro, o Projeto Brisa realiza a Oficina “Cartilhas Desviantes”, ministrada por Alana Gentil, Alícia Gomes e Jaqueline Saenz, que propõem reflexões críticas acerca das injustiças sociais estruturadas por um sistema com raízes escravocratas. Através de oficinas de arte contemporânea, reforçando seus aspectos críticos e anti-hegemônicos, o Projeto L.I.C., do qual as oficineiras fazem parte, trabalha com adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa no instituto C.A.S.A, localizado em Apucarana (Centro-Norte). A partir de associações inicialmente aleatórias, de frases do rap brasileiro e de fotografias/trabalhos de artistas como Bispo do Rosário, Estevão da Silva Conceição, Elke Coelho, Adriana Varejão, Rosana Paulino, entre outros, evidenciam questões relevantes aos direitos humanos.
A partir dessas associações, serão produzidos novos discursos, entendendo a arte contemporânea como espaço para compreensões socio-políticas críticas, autônomas e experimentais. Ao longo desses quase dez meses de atividades, o Brisa realizou cinco saraus, cinco oficinas e dois espetáculos dentro do “Brisa Convida”, totalizando 12 ações até o final de execução do projeto. Juntamente com uma grande rede de apoio e assistência, o Brisa segue tentando mostrar outros caminhos possíveis. Um grande trabalho de ajuda que também abraça os artistas da cidade sensíveis ao tema e dispostos a levar a sua própria arte e experiência aos seus iguais.
Serviço:
Projeto Brisa - Sarau de Encerramento
Dia: 22 de agosto (sexta-feira)
Horário: 08h30 às 11h30
Local: Centro POP (Rua Dib Libos, 25 – Centro, Londrina)
Gratuito – Classificação indicativa: LIVRE
Programação:
08h30 - Abertura e falas institucionais
09h00 – Regra 3 Trio (música ao vivo)
09h30: Palco Aberto e Rádio Brisa (apresentações espontâneas e transmissão ao vivo)
09h50: João e Maria Trio (música instrumental ao vivo)
10h20: Oficina Criativa “Rádio Brisa” (produção radiofônica em parceria com Funcart, Rádio Alma e Centro POP)
10h50: Palco Aberto / Rádio Brisa
11h20: Encerramento
