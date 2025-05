Projeto Brisa leva bailinho de carnaval gratuito ao Centro Pop de Londrina nesta quinta

O tradicional Palco Aberto do Sarau tem início às 10h, dando oportunidade para que os participantes compartilhem suas expressões artísticas e pessoais. Às 11h, o evento se encerra com o Xirê do Baque de Obá Kossô, grupo de Maracatu de Baque Virado que desde 2023 se dedica ao estudo das tradições do Maracatu Porto Rico e Encanto do Pina, originários de Recife (PE). Publicidade



Transformação e inclusão social



Para Valdecí Boletti, coordenador do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua, a parceria entre as Secretarias de Cultura e Assistência Social promove a inclusão social. "Por meio da arte, é possível proporcionar espaços de fala, escuta e expressão das fragilidades e potencialidades dessas pessoas. O Projeto Brisa permite o encontro com diversas linguagens artísticas, criando momentos de descontração e humanização das relações", afirma.

João Ribeiro, coordenador de produção do Projeto Brisa, destaca a importância do evento. "A arte não é apresentada como um agente transformador absoluto, mas como um espaço de respiro, encontro e expressão. Criamos momentos de apreciação artística e leveza, mesmo em contextos desafiadores", comenta.

O Projeto Brisa, que existe desde 2018, continua sua quinta temporada com mais três saraus artísticos programados, além do "Brisa Convida", iniciativa que leva moradores de abrigos para espetáculos em espaços culturais da cidade. O próximo Sarau Artístico está previsto para abril.



