Projeto Brisa promove sarau artístico pelo aniversário de Londrina

O Projeto Brisa realiza nesta quinta-feira (12) o Sarau Artístico de abertura da quinta temporada, que leva para o espaço Nova Trilha, das 16h às 19h, uma programação especial que inclui palhaçaria, apresentação de rap, exposição dos grafites realizados em oficina e muito samba.





Idealizado pela Funcart (Fundação Cultura Artística de Londrina) e com o patrocínio da Secretaria Municipal da Cultura por meio do Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura) e apoio da Secretaria de Assistência Social, o Brisa tem como objetivo principal levar ao seu público-alvo, a população em situação de rua e aqueles nos abrigos de assistência, a oportunidade de expressão e escuta através da arte, além de incentivar a produção e a fruição da cultura, especialmente junto às pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Um momento de alívio diante da dura realidade dessas populações, geralmente invisibilizadas e marginalizadas. A programação é aberta a toda a comunidade e com classificação livre.





Com produção do Coletivo Flua Cultura, a quinta temporada do Projeto Brisa prevê a realização de mais quatro saraus artísticos e em todos eles, a realização de Oficinas Criativas.

No “Brisa Convida”, o projeto leva o público dos abrigos para assistir espetáculos em equipamentos culturais da cidade, oferecendo a experiência de acesso a um local dedicado à arte, coisa que para muitos pode parecer muito comum e até corriqueira, mas para quem vive o cotidiano das ruas ou dos abrigos é praticamente desconhecido. Entre dezembro de 2024 e agosto do próximo ano, o Projeto Brisa vai oferecer 22 atrações, todas já selecionadas via edital. O próximo Sarau acontece na segunda quinzena de fevereiro.





O Brisa existe desde 2018 e nasceu de uma ideia da socióloga Clarice Junges, então funcionária do Centro POP de Londrina e na época responsável por articular políticas públicas para a população de rua. Ela já entendia a cultura como uma ferramenta poderosa de ressocialização e encontrou em Silvio Ribeiro, que já trabalhava nessa temática, o parceiro ideal para dar vida ao projeto que, hoje, se apresenta como plataforma para expressar arte, criar conexões e contribuir com um público que enfrenta a vulnerabilidade social.

É um projeto continuado, que a cada edição procura plantar uma semente de mudança na vida dos participantes, seja ela através da arte ou de qualquer outra possibilidade. “Ao longo desses anos, sempre trabalhamos para tocar aquela pessoa que, independente do motivo, está com uma vivência de rua. Nosso desejo é propiciar um momento diferente nessa trajetória através do contato com a arte e a cultura e que, nesse momento, essa pessoa consiga resgatar alguma emoção ou sentimento que possa causar mudanças na sua vida”, afirma Silvio Ribeiro.





Ele ainda vai além, reconhecendo que, ao longo de todos esses anos, o Projeto Brisa, por sua vez, encontrou apoio e acolhimento da sociedade que aprende a reconhecer o direito constitucional ao acesso à arte para a população em vulnerabilidade.

FESTA DOS 90 ANOS DE LONDRINA





Através do Brisa, a população em situação de rua também está convidada a participar dos 90 anos de Londrina, tema do Sarau Artístico que acontece nesta quinta-feira (12), no Espaço Nova Trilha (Rua. Dib Libos, 80 - Boa Vista, Londrina).





Tudo começa às 16h, com uma breve abertura oficial e logo na sequência, o espetáculo “O Último dos Sombras”, com o Palhaço Poca Sombra; uma apresentação com malabares, música, equilíbrio, esculturas de bexiga, bolhas de sabão e, é claro, a alegria do palhaço.





