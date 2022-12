Projeto Circo vai às escolas de Londrina realiza apresentações na próxima semana

Para encerrar as atividades desenvolvidas durante o ano com os alunos das escolas municipais de Londrina, a ALC (Associação Londrinense de Circo), em parceria com a SME (Secretaria Municipal de Educação), vai realizar diversas apresentações circenses do Projeto Circo vai às Escolas, na próxima semana.





Os pais e responsáveis pelos alunos, das escolas que integram o projeto, estão convidados para assistir as apresentações. A primeira será na terça-feira (13), às 9h30, na Escola Municipal Maria Cândida Peixoto Salles, que fica na Rua Adelina Miola Lopes, 255, na zona leste.

No mesmo dia, haverá outra às 15h, na Escola Municipal Maria Irene Vicentini Theodoro, localizada na Rua Pitágoras, 130, no Jardim Eldorado (região sul).





Além desses espetáculos, o projeto vai na quarta-feira (14), às 9h30, na Escola Municipal Corina Mantovan Okano, situada à Rua Ivaí, 170, no Distrito Maravilha (zona rural).

Às 15h, haverá a apresentação na Escola Municipal Professor Juliano Stinghen, que fica na Rua Thomaz Pereira Machado, 338, no Conjunto Parigot de Souza (norte). À noite, a partir das 20h, será realizada a abertura com a Escola de Circo de Londrina.





Já na quinta-feira (15), a programação englobará uma apresentação às 9h30, na Escola Municipal Armando Rosário Castelo, na Rua Alcina Alves de Camargo, no distrito de Paiquerê, e às 20h o espetáculo “Show de Variedades” do Grupo Hyber Circus, na Vila do Circo, que fica na Avenida Saul Elkind, 790, na zona norte.

Essa atração contempla o trabalho de pesquisa cênica do grupo Hyber Circus privilegiando o processo criativo coletivo, baseado em técnicas circenses de manipulação de objetos e equilíbrios, acrobacias de solo e aéreos, expressão corporal e jogos teatrais.

O projeto Circo vai às Escolas contemplou 310 crianças das cinco escolas municipais mencionadas acima. Durante o ano letivo, duas vezes na semana, elas participaram das atividades em contraturno escolar, que utilizaram várias expressões artísticas como ferramenta pedagógica.

Nas aulas, as crianças aprenderam as técnicas que compõem a arte circense, acessível ao ambiente escolar, como as acrobacias de solo, técnicas de malabares, de equilíbrio, de tecido acrobático (acrobacia aérea) e comicidade (palhaços) e foram orientadas por dois professores e um coordenador do projeto.





Segundo o coordenador do projeto, Sérgio Oliveira, o circo é uma linguagem em que, muitas vezes, a criança fica mais como expectadora, mas através das aulas do projeto os alunos puderam vivenciar essa cultura circense e estar mais próximos dos artistas e dos professores. Com isso, deixaram de ser apenas expectadores, para se tornarem protagonistas.

“Isso muda muita coisa para a criança. Ela percebe que se na arte, no circo, ela consegue mudar e se superar, também pode fazer isso na escola e no convívio com seus amigos. O conhecimento transmitido vai além do desenvolvimento das técnicas circenses e perpassa por habilidades sociais que ajudam as crianças a se relacionarem melhor com as outras pessoas e a aprenderem a administrar o nervosismo, por exemplo, de forma alegre e dinâmica que é o circo. É uma linguagem com grande potencial arte-educativa”, explicou.





Oliveira também contou que, no decorrer do ano, foi possível perceber mudanças no comportamento das crianças, que passaram a se preocupar mais com a própria imagem e a respeitar mais os professores.

“Vimos diversas mudanças no comportamento das crianças, desde a preocupação maior com a higiene própria, a estética, o conteúdo aprendido na escola e a relação na escola, respeitando mais os colegas e os professores, por isso nossa vontade é continuar com o projeto e ampliá-lo”, contou.





O desenvolvimento do projeto Circo na Escola foi possível graças ao chamamento público n° 03/2021 realizado pela Secretaria Municipal de Educação. Através dele, as entidades puderam firmar um termo de colaboração para o desenvolvimento de projetos pedagógicos de artes marciais, circo, teatro e dança para alunos do P4 ao 5º ano da rede municipal de ensino.

Segundo o profissional do Apoio Pedagógico em Educação Física, Alexandre Segantin, para 2023, já está aberto o Edital de Chamamento Público nº 10/2022 para selecionar as OSCs (Organizações da Sociedade Civil) que desejam desenvolver projetos culturas e esportivos, como esse de circo.





A diferença é que, em 2023, ao invés de serem ofertadas quatro modalidades como foi em 2022, dessa vez serão 12. Entre elas na área de atletismo, basquetebol, canto coral, circo, dança, futsal, judô, karatê, musicalização, taekwondo, teatro e xadrez. Outra novidade é que serão atendidas todas as 88 escolas municipais de Londrina.





FESTIVAL DE CIRCO





Neste sábado (10) começa a 18ª edição do Festival de Circo de Londrina, que prosseguirá até sábado (17). Haverá atividades gratuitas na Vila do Circo e no Teatro Ouro Verde.





As apresentações de circo nas escolas municipais fazem parte do Festival. Acontecerão também oficinas de Petit Volant, Tecido e Mastro Chinês para a comunidade, cujas inscrições estão abertas e disponíveis no Instagram @circolondrina.





Na sexta-feira (16), às 20h, no Cine Teatro Ouro Verde, acontecerá o Cabaré Londrina trazendo diversos artistas do Circo, do Breakdance e da música para uma noite repleta de apresentações e linguagens artísticas. Durante o festival, a população poderá desfrutar da culminância de vários projetos desenvolvidos durante o ano com as Secretarias Municipais de Educação, Assistência Social e Cultura.