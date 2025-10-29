Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Eleições Ao Vivo
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Mulheres no comando

Projeto mapeia atuação de mulheridades no Hip Hop de Londrina

Redação Bonde com assessoria de imprensa
29 out 2025 às 16:54

Compartilhar notícia

Foto: Divulgação
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

O projeto Mulheridades no Rap de Londrina  - Heranças e Renovações lançou um formulário de mapeamento das atuações de mulheridades no movimento Hip Hop da cidade. A iniciativa busca conhecer, valorizar e amplificar às trajetórias das mulheridades que constroem o Hip Hop londrinense, em todas as suas vertentes: MCs, DJs, B-Girls, grafiteiras, produtoras, pesquisadoras e muito mais.


O formulário está disponível online e é destinado a mulheridades envolvidas com a cena Hip Hop em Londrina. Além do mapeamento, o projeto conta com um site que estará no ar em breve e reúne informações sobre as ações do Mulheridades no Rap, incluindo a história do movimento contada pelo olhar das entrevistadas, com seus relatos, memórias e vivências no curta-documental Mulheridades no Rap de Londrina | Heranças e Renovações. O portal também será atualizado com conteúdos exclusivos e as datas das próximas ações, como rodas de conversa e exibições públicas.

“Queremos fortalecer a memória, os vínculos e a atuação das mulheridades no Hip Hop de Londrina, além de construir pontes para as novas gerações”, comenta a equipe do projeto.

O projeto resultará em um curta-metragem documental sobre as experiências, contribuições e trajetórias das mulheres no Rap londrinense. Atualmente em pós-produção, o filme tem estreia prevista para dezembro de 2025. São cinco entrevistadas, de diferentes gerações, que compartilham suas histórias, potências, inseguranças e visões de futuro. O título Heranças e Renovações traduz o encontro entre tempos, territórios e vivências.

A direção é de Dan Barbosa, homem trans, DJ, produtor cultural, arte-educador e agente territorial do Ministério da Cultura. Com raízes na zona leste de Londrina e formação em Artes Cênicas pela UEL, Dan se dedica à construção de narrativas periféricas e dissidentes, tendo na discotecagem uma forma de resistência, celebração e afirmação de corpos diversos.

“Esse filme nasce das minhas vivências, memórias e do desejo de manter viva a história das mulheridades que fizeram e fazem o Hip Hop acontecer na nossa cidade”, afirma o diretor.

O projeto Mulheridades no Rap de Londrina | Heranças e Renovações é realizado pela DDB7 Produções, produtora independente que atua com arte-educação, cultura de rua e audiovisual, com patrocínio da Prefeitura de Londrina, por meio do PROMIC- Programa Municipal de Incentivo à Cultura, da Secretaria Municipal de Cultura.

Conta também com o apoio do Mi Casa Barbearia e bar, Nosso Sebo, Tá pronto Vegan, Polo Velho Oeste e Circus.


Formulário aberto:
forms.gle/qtWyQquLhjU83RZb9

Acompanhe nas redes sociais:

@rapmulheridades

Cultura Hip Hop mulheres representatividade Londrina
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas