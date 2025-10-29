Projeto mapeia atuação de mulheridades no Hip Hop de Londrina

O projeto Mulheridades no Rap de Londrina - Heranças e Renovações lançou um formulário de mapeamento das atuações de mulheridades no movimento Hip Hop da cidade. A iniciativa busca conhecer, valorizar e amplificar às trajetórias das mulheridades que constroem o Hip Hop londrinense, em todas as suas vertentes: MCs, DJs, B-Girls, grafiteiras, produtoras, pesquisadoras e muito mais.





O formulário está disponível online e é destinado a mulheridades envolvidas com a cena Hip Hop em Londrina. Além do mapeamento, o projeto conta com um site que estará no ar em breve e reúne informações sobre as ações do Mulheridades no Rap, incluindo a história do movimento contada pelo olhar das entrevistadas, com seus relatos, memórias e vivências no curta-documental Mulheridades no Rap de Londrina | Heranças e Renovações. O portal também será atualizado com conteúdos exclusivos e as datas das próximas ações, como rodas de conversa e exibições públicas.





“Queremos fortalecer a memória, os vínculos e a atuação das mulheridades no Hip Hop de Londrina, além de construir pontes para as novas gerações”, comenta a equipe do projeto.





O projeto resultará em um curta-metragem documental sobre as experiências, contribuições e trajetórias das mulheres no Rap londrinense. Atualmente em pós-produção, o filme tem estreia prevista para dezembro de 2025. São cinco entrevistadas, de diferentes gerações, que compartilham suas histórias, potências, inseguranças e visões de futuro. O título Heranças e Renovações traduz o encontro entre tempos, territórios e vivências.





A direção é de Dan Barbosa, homem trans, DJ, produtor cultural, arte-educador e agente territorial do Ministério da Cultura. Com raízes na zona leste de Londrina e formação em Artes Cênicas pela UEL, Dan se dedica à construção de narrativas periféricas e dissidentes, tendo na discotecagem uma forma de resistência, celebração e afirmação de corpos diversos.





“Esse filme nasce das minhas vivências, memórias e do desejo de manter viva a história das mulheridades que fizeram e fazem o Hip Hop acontecer na nossa cidade”, afirma o diretor.





O projeto Mulheridades no Rap de Londrina | Heranças e Renovações é realizado pela DDB7 Produções, produtora independente que atua com arte-educação, cultura de rua e audiovisual, com patrocínio da Prefeitura de Londrina, por meio do PROMIC- Programa Municipal de Incentivo à Cultura, da Secretaria Municipal de Cultura.





Conta também com o apoio do Mi Casa Barbearia e bar, Nosso Sebo, Tá pronto Vegan, Polo Velho Oeste e Circus.







Formulário aberto: forms.gle/qtWyQquLhjU83RZb9

Acompanhe nas redes sociais:

@rapmulheridades



