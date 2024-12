Projeto 'Música nos Distritos' contempla alunos das escolas públicas de Londrina

A Associação Arte e Cultura de Londrina - Corre, desenvolveu ao longo do ano o projeto “Música nos Distritos”, trazendo uma nova experiência e aprendizado para mais de 460 crianças e jovens da rede municipal de ensino nos distritos da Warta, Irerê e Maravilha, na rural de Londrina, no norte do Paraná.





Nos mesmos locais, as oficinas “Vez e Voz” que ofereceram atendimento psicológico às famílias também tiveram um papel importante.

No projeto as crianças e jovens participaram de aulas de teclado, violão, canto e coral e musicalização infantil ministradas semanalmente por professores qualificados, que viajavam até os distritos para garantir que todos tivessem acesso a esse importante conteúdo cultural de forma gratuita. Participram estudantes de diferentes faixas etárias com o objetivo de despertar e desenvolver o interesse pela música.





Além das oficinas, os alunos realizaram também apresentações culturais na própria instituição para outros alunos, comunidade escolar e também familiares e puderam se apresentar em eventos como o “Festa é Cultura”, durante a 2ª Festa Rural do Distrito da Warta, realizada há duas semanas.

A maestrina Rose Andreia Castanho, responsável pela idealização e coordenação do projeto, ressalta a importância dessa ação para a democratização da educação e a valorização da cultura nas regiões mais distantes dos grandes centros urbanos.

"Levar a música para dentro dos distritos é um passo importante para garantir o acesso à educação cultural para todos, independentemente da localização geográfica. Vimos o impacto positivo que o projeto teve na vida dos alunos e das famílias com as nossas ações, e ficamos muito felizes com os resultados”.



