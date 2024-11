Projeto 'Orquestrando o Futuro' reúne cerca de 1.200 alunos no Ouro Verde

Alunos da rede municipal de ensino de Londrina que fazem parte do “Orquestrando o Futuro”, projeto de musicalização do Programa Vencer da Secretaria Municipal de Educação, participam nesta quinta (21) e sexta-feira (22), no Teatro Ouro Verde, do concerto de encerramento do ano letivo. O evento é gratuito e os convites foram distribuídos para as escolas.





O projeto “Orquestrando o Futuro” atende atualmente 23 unidades escolares, contemplando mais de 1.200 alunos, oferecendo oficinas de musicalização em grupo para os CMEIS e de musicalização com instrumentos de cordas para estudantes do ensino fundamental das Escolas Municipais. As aulas acontecem duas vezes por semana, 1 hora por aula, e são gratuitas.

As aulas de introdução à prática orquestral são ofertadas para alunos na faixa etária entre oito e onze anos, explorando o ensino coletivo e os instrumentos de cordas. São realizadas práticas em grupos, utilizando obras do tradicional folclore musical brasileiro e da música universal. Nos CMEIS, os professores trabalham com a percepção sonora e corporal, ritmo e outros atributos específicos para a idade atendida, que vai de 3 a 5 anos.





“Hoje atendemos 1.220 alunos da rede municipal, em 12 escolas e em 11 CMEIs”, explica Alexandre Segantin, coordenador do programa Vencer.

“Os benefícios que o projeto de musicalização traz para a formação de uma criança, a música como ferramenta educacional e na construção do caráter deste futuro cidadão, são imensos, beneficiando o poder de concentração, a disciplina e a coordenação motora. Estar no palco diante de plateia, oportunizando o aluno em ser o protagonista da apresentação é algo que não tem preço.”





PATROCÍNIO DA ITAIPU





Neste ano, os alunos das oficinas puderam contar com mais de 200 instrumentos de cordas para as práticas musicais, graças ao patrocínio da Itaipu Binacional. A Artis Colegium Associação Cultural, entidade responsável pela execução do projeto, foi contemplada e fez a compra dos instrumentos - violinos, violoncelos e contrabaixos.





