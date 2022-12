Promic movimenta a cena cultural de Londrina há 20 anos

Prestes a completar 20 anos de existência em 2023, o Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura) de Londrina - iniciativa pioneira no País - foi alvo de uma grande polêmica nas últimas semanas.





De um lado, o vereador Santão (PSC) pedia por meio de três emendas legislativas que R$ 2 milhões destinados ao setor cultural fossem realocados para as secretarias de Saúde, Defesa Social e à FEL (Fundação de Esportes de Londrina).

Levada ao plenário da Câmara de Vereadores, a proposta foi rejeitada após uma grande pressão de produtores culturais que estiveram presentes na sessão realizada no último dia 15.





Durante a votação, o CMPC (Conselho Municipal de Política Cultural) apresentou requerimento ao legislativo pedindo a recomposição de verbas do programa que dispunha de 1,35% do orçamento total de Londrina em 2003 (ano em que foi criado) e que em 2022, teve dotação de 0,37%.

Polêmicas à parte, o Promic continua sendo responsável pela realização de centenas de projetos culturais na cidade.





Os recursos do programa viabilizam festivais e mostras de teatro, de música, de dança, de literatura, de cinema, de hip hop, de contação de histórias, de circo e de várias outras manifestações artísticas.

De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura, somente nos últimos dez anos, 983 projetos foram contemplados com investimento de quase R$ 30 milhões, gerando benefícios econômicos e sociais a milhares de pessoas. Um dos exemplos é o projeto Um Canto em Cada Canto, que já atendeu mais de 11 mil crianças de Londrina com aulas de canto coral.





“Sem o Promic a gente não teria iniciado nosso trabalho que começou há 20 anos”, ressalta Oleide Lelis, coordenadora do projeto. A iniciativa atende atualmente alunos de 17 escolas estaduais. “Em média, anualmente o projeto envolve cerca de 800 crianças de 9 a 12 anos. São estudantes de todas as regiões de Londrina que participam de aulas de musicalização através do canto coral. Através da música, trabalhamos a disciplina, a coordenação motora, o respeito, a concentração, a socialização e a autoestima dos participantes”, enfatiza Oleide.

Ao longo de todo o ano letivo, os participantes do projeto Um Canto em Cada Canto recebem aulas semanais gratuitas de canto coral e a cada final de semestre realizam apresentações públicas.





“O repertório é formado por canções folclóricas brasileiras e de outros países para que os alunos tenham contato com outras culturas. No final de cada semestre acontecem apresentações nas escolas e teatros da cidade”, comenta a coordenadora do projeto ao detalhar como são usados os recursos financeiros do Promic.





“Recebemos 80 mil reais do Promic a cada ano. Esse valor permite que a gente atenda alunos de sete escolas da rede municipal de ensino. Usamos esse dinheiro para pagar os honorários de 14 professores de música que ministram aulas semanais e também os custos com ônibus que alugamos para transportar os estudantes. Atualmente contamos também com um convênio com a Secretaria Municipal de Educação para atender outras dez escolas municipais da cidade”, relata Oleide.





