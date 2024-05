Protagonistas da 3ª temporada de 'Bridgerton' provam caipirinha e passeiam pelo RJ

O casal da ficção do momento está no Brasil para promover a terceira temporada de "Bridgerton (Netflix). Nicola Coughlan e Luke Newton, que formam par romântico da nova leva de episódios da produção britânica, curtiram um dia de turistas no Rio de Janeiro.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

No domingo (19), os atores passearam pela orla de Copacabana, visitaram a mureta da Urca e experimentaram caipirinha de limão em um bar.



O serviço de streaming deu a Newton uma camisa do Flamengo com o nome do ator nas costas, enquanto Nicola recebeu a camisa da seleção brasileira.

Publicidade



Algumas imagens foram publicadas nas redes sociais, e animou os fãs. "Olá, Brasil! Oi, fãs de Polin! Estamos aqui para visitá-los. Estamos muito animados para ver vocês. Estamos amando seu país maravilhoso. Não vemos a hora de ver vocês!", disseram.



A terceira temporada de "Bridgerton" estreou na última quinta-feira (16). Os episódios são centrados no casal, após a primeira acompanhar o romance de Daphne (Phoebe Dynevor) e Simon (Regé-Jean Page) e a segunda seguir os passos de Anthony (Jonathan Bailey) e Kate (Simone Ashley).