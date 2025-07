Quarteto Sergio Reze lança álbum 'Um Olhar Interior' em Londrina

Um dos mais respeitados bateristas brasileiro, Sergio Reze já tocou com grandes nomes da MPB de Ivan Lins a Paulinho da Viola, de Luiz Tatit & Ná Ozzetti a Elza Soares, de Edu Lobo a José Miguel Wisnik, entre outros. Em março lançou nos aplicativos de música e em CD, pelo selo Circus, com produção de Swami Jr e Alexandre Fontanelli, seu primeiro disco solo “Um Olhar Interior”, após participar em mais de 120 discos como músico acompanhante.





Nesta quarta-feira (16), Reze faz o show “Sergio Reze Falando Música Quarteto”, com o lançamento do disco no Teatro Universitário Ouro Verde, às 20h30, como parte da programação do 45º Festival Internacional de Música de Londrina (45º FIML). Ele comenta, que o lançamento no FIML tem um significado especial e afetivo para ele, uma vez que foi durante uma de suas participações no festival que algumas das primeiras sementes desse projeto foram lançadas.

Com os músicos Alexandre Ribeiro (clarinete), Daniel Grajew (piano e acordeon) e Sidiel Vieira (contrabaixo), o show faz uma grande viagem por paisagens sonoras da música brasileira, guiado por um olhar afetuoso e cronológico. Agora, o quarteto retorna a Londrina para compartilhar o fruto desse trabalho com os colegas de festival e o público londrinense. O espetáculo contará também com a participação do músico Marcello Casagrande, prata da casa.





A programação do show traz Gaúcho (Corta Jaca) - Chiquinha Gonzaga; Um a Zero - Pixinguinha & Benedito Lacerda; Ternura - K-Ximbinho; Conversa de Botequim - Noel Rosa & Vadico; Asa Branca / O Trenzinho do Caipira / Lôro / Luiz Gonzaga & Humberto Teixeira - Villa-Lobos - Egberto Gismonti; Chega de Saudade - Tom Jobim e Vinícius de Moraes; Manhã de Carnaval / Melodia Sentimental - Luiz Bonfá & Antonio Maria -Villa-Lobos; O Vento / Vera Cruz - Dorival Caymmi / Milton Nascimento & Márcio Borges; Clube da Esquina n. 2 - Milton Nascimento, Lô Borges & Márcio Borges; Laser - Ricardo Breim & José Miguel Wisnik; Lagoa da Conceição - André Mehmari e Chovendo na Roseira - Tom Jobim.

Serviço

45º FIML - Marajó apresenta:Show Sergio Reze Falando Música Quarteto. Lançamento disco “Um olhar Interior”





Quando: quarta-feira (16)

Onde: Teatro Ouro Verde (R.Maranhão,85)

Horário: 20h30

Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/sergio-reze-falando-musica-quarteto-show-de-lancamento-do-disco-um-olhar-interior/3018486





Assinatura

A 45ª edição do FIML é promovida pelo Governo do Estado do Paraná - Secretaria Estadual de Cultura; Prefeitura do Município de Londrina - Secretaria Municipal de Cultura; Associação de Amigos do Festival Internacional de Música de Londrina, com o apoio institucional da Universidade Estadual de Londrina/ Casa da Cultura. Realização: Ministério da Cultura/Governo Federal (projeto viabilizado através da Lei Federal de Incentivo à Cultura - Lei Rouanet).

Patrocínio: Secretaria Municipal de Cultura de Londrina (PROMIC); Unimed Londrina; Sanepar/Governo do Paraná; Husker; Grupo Marajó; Consórcio União; Dentalclean, e Sinpro Londrina.

Patrocínio direto: Itaipu Binacional.

Apoio direto: Secretaria de Estado do Turismo (Setur).

Apoio Institucional: Prefeitura Municipal de Arapongas/Secretaria Municipal da Cultura; Associação Médica de Londrina; Instituto de Educação Infantil - Escola IEIJ; Colégio de Aplicação UEL; Colégio Estadual Hugo Simas; Banda Marcial Marcelino Champagnat; 1° igreja Batista de Londrina; Crillon Palace Hotel; Crystal Palace Hotel; Cultural Hall; LDN Grill; UEL FM, 107,9 e Folha de Londrina.

Apoio Institucional de projetos inclusivos: Projeto PRIMA (PB); Conservatório de Tatuí (SP); Projeto Vale Música (ES); Projeto Sons do Nosso Lar (AL); Projeto Orquestra Maré do Amanhã (RJ); Projeto Arte & Vida (PR); Projeto Flua Cultura (PR); Escola de Música da Rocinha (RJ); Aprendiz Musical (RJ); Jovenil del Sodré (Uruguai ); Orquestra Jovem Itaguaí (RJ); Orquestra Jovem da Grota (RJ); Orquestra Jovem Rio Grande do Sul; Rede Brasileira de Prática Musical Reflexiva; Universidade Federal do RN ; Instituto Zeca Pagodinho (RJ).





