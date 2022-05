'Que a força esteja com você': por que 4 de maio se tornou Star Wars Day?

O dia 4 de maio pode parecer mais um dia comum para grande parte das pessoas, mas, para os fãs da saga Star Wars (Guerras nas Estrelas), é quase um feriado não-oficial. A data ficou conhecida como Star Wars Day, já que, em inglês, a data – May, 4th – permite trocadilho com uma das frases mais lembradas da franquia de filmes: “May the force be with you” (Que a força esteja com você).

A celebração foi criada em 2011 e, desde então, promove comemorações diversas ao redor do todo mundo, seja com ações solidárias, seja reunindo amigos para maratonar os filmes da franquia, desde que devidamente trajado como algum personagem.

Star Wars é uma das franquias de maior sucesso da história do cinema. A saga principal é dividida em três trilogias. O primeiro filme, o quarto da saga – chamado de “Uma Nova Esperança” – foi lançado em 1977. O universo Stars Wars ainda se expande com livros e séries, ainda mais agora que os direitos estão sob posse da Disney+.