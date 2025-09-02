Rainha do rock japonês e vencedor do Masterchef serão atrações no Londrina Matsuri 2025

A programação artística da 21ª edição do Londrina Matsuri 2025 vai apresentar um panorama da cultura oriental em todas as suas vertentes, desde as apresentações mais tradicionais até as contemporâneas.

Neste ano, a Festa da Primavera traz uma atração internacional, com apresentação especial da cantora japonesa Nanase Aikawa.

No ano passado, ao saber que suas músicas embalavam o Matsuri Dance, um estilo de dança que faz muito sucesso no Brasil, a cantora Nanase Aikawa entrou em contato com o consulado e chegou ao Grupo Sansey de Londrina.



Após muitas conversas, e sua vinda ao Brasil no mês de outubro, a cantora então compôs "Watshoy!, especialmente para o Matsuri Dance. Para quem ainda não conhece, o Matsuri Dance é um estilo de dança, que mistura passos do Bon Odori (dança tradicional japonesa) com coreografias mais modernas e com um ritmo mais contemporâneo como o pop e o rock. É uma criação genuinamente paranaense e que se tornou um marco da cultura nipo-brasileira.

Nanase Aikawa, nascida em Osaka, é conhecida como a Rainha do Rock japonês. A cantora e compositora já lançou 14 álbuns, além de covers e o projeto Rockstar Steady. Também é conhecida por temas de animes como “InuYasha” e “Samurai 7”. Ela é responsável pela interpretação da música para as séries “Ryukendo” e “Kamen Rider Blade”. Neste ano, Nanase celebra 50 anos de idade e 30 anos de carreira, com shows em São Paulo e no Londrina Matsuri, no sábado (6), às 20h30. A cantora foi nomeada Embaixadora da Boa Vontade pelo Ministério das Relações Exteriores do Japão, em reconhecimento aos 130 anos de amizade entre Japão e Brasil.

Quem também participa do Londrina Matsuri 2025 é Cesar Yukio, o primeiro vencedor do Masterchef Brasil Confeitaria. Ele vem fazer um bate-papo com o público no domingo (7), em dois horários: 11h30 no palco Sakura e às 17h no palco Himawari. Ele também vai autografar o livro “Do Mundo ao Japão”, das 14h às 16h no Pavilhão Cultural.



O especialista em confeitaria é formado em Gastronomia pela Universidade Anhembi Morumbi e pelo L’Institut Paul Bocuse, especializou-se em Confeitaria também na Universidade Anhembi Morumbi, na École Lenôtre em Paris e o Instituto Mausi Sebess em Buenos Aires. Vencedor de diversos concursos, trabalhou ao lado de grandes chefs como Pierre Hermé, Alex Atala, Erick Jacquin, Amanda Lopes e Helena Rizzo. Ministra cursos no Brasil e outros países, e atua no Projeto Superação, que usa a gastronomia como forma de terapia ocupacional para pessoas com deficiência. Publicidade



PROGRAMAÇÃO INTENSA

A programação artística do Londrina Matsuri será dividida entre os dois palcos no Parque Ney Braga Eventos – Palco Sakura e Palco Himawari – com muitas atrações de música, dança, demonstrações de artes marciais, teatro, e muito mais.

Confira a programação:

Sexta-feira (5)

PALCO SAKURA

15:30 Sesc Cadeião - Apresentação Musical

17:30 Sayuki Satake - Show de Mágica

18:00 #Showtime

Apresentação K-TIME

18:10 Apresentação de Kpop - Grupos Convidados

18:40 Random Play Dance

19:20 Apresentação de Kpop - Grupos Convidados

20:00 Hygge - Apresentação de Kpop

20:10 Desfile Visual e Cosplay - Premiação por Popularidade

21:00 Matsuri Dance - Banda Grupo Sansey Ao Vivo

23:00 Encerramento

PALCO HIMAWARI

18:00 CIPO - 3° Campeonato Intergaláctico de JokenPO

19:00 Beco dos Artistas - Arte com a Galera

20:00 Encerramento

Dia Sábado (6)

PALCO SAKURA

11:30 Escola de Kung Fu Punhos Unidos

12:00 Academia de Karatê Oguido Dojo

12:30 Grupo Seicho - Yosakoi Soran (Marília-SP)

12:45 Aikidojo Kawai Shihan de Londrina - Aikidô

13:15 Escola Megumi - Taiko

13:45 Projeto Londrina Karaoke - Canto e Coral

14:55 ACROL - Música e Dança de Okinawa

15:40 Angelo Gote e Dançarina

15:50 ACEAR - Canto e Dança (Arapongas-PR)

16:10 Associação Kenko Taissô do Brasil - Londrina

16:40 Grupo Hi no Tori Buyo Kai - Dança Estilo Fujima Ryu

17:10 Wakaba - Yosakoi Soran (Curitiba-PR)

17:30 Festival Bon Odori - Grupos convidados

19:00 Abertura Oficial - Participação Especial da Banda Marcial da Guarda

MIRIM DE LONDRINA

19:40 Grupo Sansey - Show de Abertura - Yosakoi Soran, Taiko e Canto

20:00 Show Hygge - Participação Especial do Grupo Sansey

20:15 Campeões do Sekai no Pop

20:30 Show Nanase Aikawa - Comemoração dos 130 Anos do Tratado de

AMIZADE BRASIL E JAPÃO

21:30 Desfile e Premiação dos Campeões de Cosplay

21:45 Matsuri Dance - Banda Grupo Sansey Ao Vivo

23:30 Encerramento

PALCO HIMAWARI

12:00 CIPO - 4° Campeonato Intergaláctico de JokenPO

13:00 Sekai no Pop - Campeonato de Kpop

16:00 Feedback Sekai no Pop (kcovers)

16:30 Jogando com a MIPO

18:00 Concurso Cosplay Londrina Matsuri 2025

20:00 Encerramento

Domingo (7)

PALCO SAKURA

11:00 Escola de Kung Fu Fat Lai

11:30 Nikkei Deai - Masterchef Cesar Yukio

12:30 UnidaKai Karatê

13:00 Studio Musical - Apresentação Musical

14:00 Grupo Kotobuki - Apresentação de Dança

14:15 Royale Escola de Ballet

15:00 Grupo CCEM - Teatro e Música

15:30 Hinata - Grupo Alcores de Teatro

16:00 Ryukyu Koku Matsuri Daiko - Eisá - Tambores de Okinawa

17:00 Grupo Sansey - Show Especial - Yosakoi Soran, Taiko e Canto

18:30 Ishindaiko Instituto Cultural e Social - Taiko

19:15 Bon Odori - Dança Interativa Folclórica

20:30 Matsuri Dance - Banda Grupo Sansey Ao Vivo

22:30 Encerramento

PALCO HIMAWARI

11:30 CIPO - 5° Campeonato Intergaláctico de JokenPO

12:30 CCMG - Concurso Cospobre Matsuri Games

14:00 Random Play Dance

15:00 Oficina de Toploader

16:00 De frente com Luna (kcovers)

17:00 Nikkei Deai - Masterchef Cesar Yukio

19:00 Wonderland - Palco Aberto

20:30 Premiação Concurso Meio Ambiente

21:00 Encerramento

SERVIÇO:

Londrina Matsuri 2025

Quando: de 05 a 07 de setembro.

Onde: Parque Ney Braga Eventos / Av. Tiradentes, 6275-Londrina.

Horário: das 10h às 23h.

Ingressos na bilheteria: R$ 14,00 e R$ 7,00 (meia entrada).

Estacionamento Oficial: R$ 25,00

Assinatura: Londrina Matsuri 2025

Realização: Grupo Sansey Cultural e Beneficente.

Patrocínio: Unimed, Nissin, A.Yoshii, Sicoob Ouro Verde, Boulevard Shopping Londrina, Copel, Sanepar, Refriko, Sakura, Drogamais, Midiograf, Prat, Mundo Max – Sonkey, RPC.

Apoio: Prefeitura do Município de Londrina, Governo do Estado do Paraná, Secretaria de Turismo do Paraná – Setu, SRP, Prevent Seguros, Sistema Fiep Senai-Sesi, Sesc Fecomércio, Folha de Londrina, Paiquere 91,7, Hotel Galli, Fundação Japão, 130 Anos do Tratado de Amizade Brasil Japão, Deputado Estadual Jairo Tamura, Yeey!, St. James, Ponto Rural, Loc Med, Ótica Asahi Meganê, Londrichama, Semegrão, Konex Internet, Comfort Suites, Cooperativa Integrada, Casas Ajita.

