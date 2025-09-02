Rainha do rock japonês e vencedor do Masterchef serão atrações no Londrina Matsuri 2025

A programação artística da 21ª edição do Londrina Matsuri 2025 vai apresentar um panorama da cultura oriental em todas as suas vertentes, desde as apresentações mais tradicionais até as contemporâneas.
Neste ano, a Festa da Primavera traz uma atração internacional, com apresentação especial da cantora japonesa Nanase Aikawa.
UMA CANÇÃO PARA O MATSURI DANCE
No ano passado, ao saber que suas músicas embalavam o Matsuri Dance, um estilo de dança que faz muito sucesso no Brasil, a cantora Nanase Aikawa entrou em contato com o consulado e chegou ao Grupo Sansey de Londrina.
Após muitas conversas, e sua vinda ao Brasil no mês de outubro, a cantora então compôs "Watshoy!, especialmente para o Matsuri Dance. Para quem ainda não conhece, o Matsuri Dance é um estilo de dança, que mistura passos do Bon Odori (dança tradicional japonesa) com coreografias mais modernas e com um ritmo mais contemporâneo como o pop e o rock. É uma criação genuinamente paranaense e que se tornou um marco da cultura nipo-brasileira.
Nanase Aikawa, nascida em Osaka, é conhecida como a Rainha do Rock japonês. A cantora e compositora já lançou 14 álbuns, além de covers e o projeto Rockstar Steady. Também é conhecida por temas de animes como “InuYasha” e “Samurai 7”. Ela é responsável pela interpretação da música para as séries “Ryukendo” e “Kamen Rider Blade”. Neste ano, Nanase celebra 50 anos de idade e 30 anos de carreira, com shows em São Paulo e no Londrina Matsuri, no sábado (6), às 20h30. A cantora foi nomeada Embaixadora da Boa Vontade pelo Ministério das Relações Exteriores do Japão, em reconhecimento aos 130 anos de amizade entre Japão e Brasil.
VENCEDOR DO MASTER CHEF
Quem também participa do Londrina Matsuri 2025 é Cesar Yukio, o primeiro vencedor do Masterchef Brasil Confeitaria. Ele vem fazer um bate-papo com o público no domingo (7), em dois horários: 11h30 no palco Sakura e às 17h no palco Himawari. Ele também vai autografar o livro “Do Mundo ao Japão”, das 14h às 16h no Pavilhão Cultural.
O especialista em confeitaria é formado em Gastronomia pela Universidade Anhembi Morumbi e pelo L’Institut Paul Bocuse, especializou-se em Confeitaria também na Universidade Anhembi Morumbi, na École Lenôtre em Paris e o Instituto Mausi Sebess em Buenos Aires. Vencedor de diversos concursos, trabalhou ao lado de grandes chefs como Pierre Hermé, Alex Atala, Erick Jacquin, Amanda Lopes e Helena Rizzo. Ministra cursos no Brasil e outros países, e atua no Projeto Superação, que usa a gastronomia como forma de terapia ocupacional para pessoas com deficiência.
PROGRAMAÇÃO INTENSA
A programação artística do Londrina Matsuri será dividida entre os dois palcos no Parque Ney Braga Eventos – Palco Sakura e Palco Himawari – com muitas atrações de música, dança, demonstrações de artes marciais, teatro, e muito mais.
Confira a programação:
Sexta-feira (5)
PALCO SAKURA
15:30 Sesc Cadeião - Apresentação Musical
17:30 Sayuki Satake - Show de Mágica
18:00 #Showtime
Apresentação K-TIME
18:10 Apresentação de Kpop - Grupos Convidados
18:40 Random Play Dance
19:20 Apresentação de Kpop - Grupos Convidados
20:00 Hygge - Apresentação de Kpop
20:10 Desfile Visual e Cosplay - Premiação por Popularidade
21:00 Matsuri Dance - Banda Grupo Sansey Ao Vivo
23:00 Encerramento
PALCO HIMAWARI
18:00 CIPO - 3° Campeonato Intergaláctico de JokenPO
19:00 Beco dos Artistas - Arte com a Galera
20:00 Encerramento
*
Dia Sábado (6)
PALCO SAKURA
11:30 Escola de Kung Fu Punhos Unidos
12:00 Academia de Karatê Oguido Dojo
12:30 Grupo Seicho - Yosakoi Soran (Marília-SP)
12:45 Aikidojo Kawai Shihan de Londrina - Aikidô
13:15 Escola Megumi - Taiko
13:45 Projeto Londrina Karaoke - Canto e Coral
14:55 ACROL - Música e Dança de Okinawa
15:40 Angelo Gote e Dançarina
15:50 ACEAR - Canto e Dança (Arapongas-PR)
16:10 Associação Kenko Taissô do Brasil - Londrina
16:40 Grupo Hi no Tori Buyo Kai - Dança Estilo Fujima Ryu
17:10 Wakaba - Yosakoi Soran (Curitiba-PR)
17:30 Festival Bon Odori - Grupos convidados
19:00 Abertura Oficial - Participação Especial da Banda Marcial da Guarda
*
MIRIM DE LONDRINA
19:40 Grupo Sansey - Show de Abertura - Yosakoi Soran, Taiko e Canto
20:00 Show Hygge - Participação Especial do Grupo Sansey
20:15 Campeões do Sekai no Pop
20:30 Show Nanase Aikawa - Comemoração dos 130 Anos do Tratado de
AMIZADE BRASIL E JAPÃO
21:30 Desfile e Premiação dos Campeões de Cosplay
21:45 Matsuri Dance - Banda Grupo Sansey Ao Vivo
23:30 Encerramento
*
PALCO HIMAWARI
12:00 CIPO - 4° Campeonato Intergaláctico de JokenPO
13:00 Sekai no Pop - Campeonato de Kpop
16:00 Feedback Sekai no Pop (kcovers)
16:30 Jogando com a MIPO
18:00 Concurso Cosplay Londrina Matsuri 2025
20:00 Encerramento
*
Domingo (7)
PALCO SAKURA
11:00 Escola de Kung Fu Fat Lai
11:30 Nikkei Deai - Masterchef Cesar Yukio
12:30 UnidaKai Karatê
13:00 Studio Musical - Apresentação Musical
14:00 Grupo Kotobuki - Apresentação de Dança
14:15 Royale Escola de Ballet
15:00 Grupo CCEM - Teatro e Música
15:30 Hinata - Grupo Alcores de Teatro
16:00 Ryukyu Koku Matsuri Daiko - Eisá - Tambores de Okinawa
17:00 Grupo Sansey - Show Especial - Yosakoi Soran, Taiko e Canto
18:30 Ishindaiko Instituto Cultural e Social - Taiko
19:15 Bon Odori - Dança Interativa Folclórica
20:30 Matsuri Dance - Banda Grupo Sansey Ao Vivo
22:30 Encerramento
*
PALCO HIMAWARI
11:30 CIPO - 5° Campeonato Intergaláctico de JokenPO
12:30 CCMG - Concurso Cospobre Matsuri Games
14:00 Random Play Dance
15:00 Oficina de Toploader
16:00 De frente com Luna (kcovers)
17:00 Nikkei Deai - Masterchef Cesar Yukio
19:00 Wonderland - Palco Aberto
20:30 Premiação Concurso Meio Ambiente
21:00 Encerramento
*
SERVIÇO:
Londrina Matsuri 2025
Quando: de 05 a 07 de setembro.
Onde: Parque Ney Braga Eventos / Av. Tiradentes, 6275-Londrina.
Horário: das 10h às 23h.
Ingressos na bilheteria: R$ 14,00 e R$ 7,00 (meia entrada).
Estacionamento Oficial: R$ 25,00
Assinatura: Londrina Matsuri 2025
Realização: Grupo Sansey Cultural e Beneficente.
Patrocínio: Unimed, Nissin, A.Yoshii, Sicoob Ouro Verde, Boulevard Shopping Londrina, Copel, Sanepar, Refriko, Sakura, Drogamais, Midiograf, Prat, Mundo Max – Sonkey, RPC.
Apoio: Prefeitura do Município de Londrina, Governo do Estado do Paraná, Secretaria de Turismo do Paraná – Setu, SRP, Prevent Seguros, Sistema Fiep Senai-Sesi, Sesc Fecomércio, Folha de Londrina, Paiquere 91,7, Hotel Galli, Fundação Japão, 130 Anos do Tratado de Amizade Brasil Japão, Deputado Estadual Jairo Tamura, Yeey!, St. James, Ponto Rural, Loc Med, Ótica Asahi Meganê, Londrichama, Semegrão, Konex Internet, Comfort Suites, Cooperativa Integrada, Casas Ajita.
