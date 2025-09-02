Pesquisar

Show internacional

Rainha do rock japonês e vencedor do Masterchef serão atrações no Londrina Matsuri 2025

Redação Bonde com assessoria de imprensa
02 set 2025 às 18:41

Foto: divulgação
A programação artística da 21ª edição do Londrina Matsuri 2025 vai apresentar um panorama da cultura oriental em todas as suas vertentes, desde as apresentações mais tradicionais até as contemporâneas.


Neste ano, a Festa da Primavera traz uma atração internacional, com apresentação especial da cantora japonesa Nanase Aikawa.


UMA CANÇÃO PARA O MATSURI DANCE

No ano passado, ao saber que suas músicas embalavam o Matsuri Dance, um estilo de dança que faz muito sucesso no Brasil, a cantora Nanase Aikawa entrou em contato com o consulado e chegou ao Grupo Sansey de Londrina.


Foto: divulgação


Após muitas conversas, e sua vinda ao Brasil no mês de outubro, a cantora então compôs "Watshoy!, especialmente para o Matsuri Dance. Para quem ainda não conhece, o Matsuri Dance é um estilo de dança, que mistura passos do Bon Odori (dança tradicional japonesa) com coreografias mais modernas e com um ritmo mais contemporâneo como o pop e o rock. É uma criação genuinamente paranaense e que se tornou um marco da cultura nipo-brasileira.

Nanase Aikawa, nascida em Osaka, é conhecida como a Rainha do Rock japonês. A cantora e compositora já lançou 14 álbuns, além de covers e o projeto Rockstar Steady. Também é conhecida por temas de animes como “InuYasha” e “Samurai 7”. Ela é responsável pela interpretação da música para as séries “Ryukendo” e “Kamen Rider Blade”. Neste ano, Nanase celebra 50 anos de idade e 30 anos de carreira, com shows em São Paulo e no Londrina Matsuri, no sábado (6), às 20h30. A cantora foi nomeada Embaixadora da Boa Vontade pelo Ministério das Relações Exteriores do Japão, em reconhecimento aos 130 anos de amizade entre Japão e Brasil.


VENCEDOR DO MASTER CHEF

Quem também participa do Londrina Matsuri 2025 é Cesar Yukio, o primeiro vencedor do Masterchef Brasil Confeitaria. Ele vem fazer um bate-papo com o público no domingo (7), em dois horários: 11h30 no palco Sakura e às 17h no palco Himawari. Ele também vai autografar o livro “Do Mundo ao Japão”, das 14h às 16h no Pavilhão Cultural.


Foto: Divulgação


O especialista em confeitaria é formado em Gastronomia pela Universidade Anhembi Morumbi e pelo L’Institut Paul Bocuse, especializou-se em Confeitaria também na Universidade Anhembi Morumbi, na École Lenôtre em Paris e o Instituto Mausi Sebess em Buenos Aires. Vencedor de diversos concursos, trabalhou ao lado de grandes chefs como Pierre Hermé, Alex Atala, Erick Jacquin, Amanda Lopes e Helena Rizzo. Ministra cursos no Brasil e outros países, e atua no Projeto Superação, que usa a gastronomia como forma de terapia ocupacional para pessoas com deficiência.

PROGRAMAÇÃO INTENSA


A programação artística do Londrina Matsuri será dividida entre os dois palcos no Parque Ney Braga Eventos – Palco Sakura e Palco Himawari – com muitas atrações de música, dança, demonstrações de artes marciais, teatro, e muito mais.

Confira a programação:


Sexta-feira (5)

PALCO SAKURA


15:30 Sesc Cadeião - Apresentação Musical


17:30 Sayuki Satake - Show de Mágica


18:00 #Showtime


Apresentação K-TIME


18:10 Apresentação de Kpop - Grupos Convidados


18:40 Random Play Dance


19:20 Apresentação de Kpop - Grupos Convidados


20:00 Hygge - Apresentação de Kpop


20:10 Desfile Visual e Cosplay - Premiação por Popularidade


21:00 Matsuri Dance - Banda Grupo Sansey Ao Vivo


23:00 Encerramento


PALCO HIMAWARI


18:00 CIPO - 3° Campeonato Intergaláctico de JokenPO


19:00 Beco dos Artistas - Arte com a Galera


20:00 Encerramento


*


Dia Sábado (6)


PALCO SAKURA


11:30 Escola de Kung Fu Punhos Unidos


12:00 Academia de Karatê Oguido Dojo


12:30 Grupo Seicho - Yosakoi Soran (Marília-SP)


12:45 Aikidojo Kawai Shihan de Londrina - Aikidô


13:15 Escola Megumi - Taiko


13:45 Projeto Londrina Karaoke - Canto e Coral


14:55 ACROL - Música e Dança de Okinawa


15:40 Angelo Gote e Dançarina


15:50 ACEAR - Canto e Dança (Arapongas-PR)


16:10 Associação Kenko Taissô do Brasil - Londrina


16:40 Grupo Hi no Tori Buyo Kai - Dança Estilo Fujima Ryu


17:10 Wakaba - Yosakoi Soran (Curitiba-PR)


17:30 Festival Bon Odori - Grupos convidados


19:00 Abertura Oficial - Participação Especial da Banda Marcial da Guarda


*


MIRIM DE LONDRINA


19:40 Grupo Sansey - Show de Abertura - Yosakoi Soran, Taiko e Canto


20:00 Show Hygge - Participação Especial do Grupo Sansey


20:15 Campeões do Sekai no Pop


20:30 Show Nanase Aikawa - Comemoração dos 130 Anos do Tratado de


AMIZADE BRASIL E JAPÃO


21:30 Desfile e Premiação dos Campeões de Cosplay


21:45 Matsuri Dance - Banda Grupo Sansey Ao Vivo


23:30 Encerramento


*


PALCO HIMAWARI


12:00 CIPO - 4° Campeonato Intergaláctico de JokenPO


13:00 Sekai no Pop - Campeonato de Kpop


16:00 Feedback Sekai no Pop (kcovers)


16:30 Jogando com a MIPO


18:00 Concurso Cosplay Londrina Matsuri 2025


20:00 Encerramento


*


Domingo (7)


PALCO SAKURA


11:00 Escola de Kung Fu Fat Lai


11:30 Nikkei Deai - Masterchef Cesar Yukio


12:30 UnidaKai Karatê


13:00 Studio Musical - Apresentação Musical


14:00 Grupo Kotobuki - Apresentação de Dança


14:15 Royale Escola de Ballet


15:00 Grupo CCEM - Teatro e Música


15:30 Hinata - Grupo Alcores de Teatro


16:00 Ryukyu Koku Matsuri Daiko - Eisá - Tambores de Okinawa


17:00 Grupo Sansey - Show Especial - Yosakoi Soran, Taiko e Canto


18:30 Ishindaiko Instituto Cultural e Social - Taiko


19:15 Bon Odori - Dança Interativa Folclórica


20:30 Matsuri Dance - Banda Grupo Sansey Ao Vivo


22:30 Encerramento


*


PALCO HIMAWARI


11:30 CIPO - 5° Campeonato Intergaláctico de JokenPO


12:30 CCMG - Concurso Cospobre Matsuri Games


14:00 Random Play Dance


15:00 Oficina de Toploader


16:00 De frente com Luna (kcovers)


17:00 Nikkei Deai - Masterchef Cesar Yukio


19:00 Wonderland - Palco Aberto


20:30 Premiação Concurso Meio Ambiente


21:00 Encerramento


*


SERVIÇO:


Londrina Matsuri 2025


Quando: de 05 a 07 de setembro.


Onde: Parque Ney Braga Eventos / Av. Tiradentes, 6275-Londrina.


Horário: das 10h às 23h.


Ingressos na bilheteria: R$ 14,00 e R$ 7,00 (meia entrada).


Estacionamento Oficial: R$ 25,00


Assinatura: Londrina Matsuri 2025


Realização: Grupo Sansey Cultural e Beneficente.


Patrocínio: Unimed, Nissin, A.Yoshii, Sicoob Ouro Verde, Boulevard Shopping Londrina, Copel, Sanepar, Refriko, Sakura, Drogamais, Midiograf, Prat, Mundo Max – Sonkey, RPC.


Apoio: Prefeitura do Município de Londrina, Governo do Estado do Paraná, Secretaria de Turismo do Paraná – Setu, SRP, Prevent Seguros, Sistema Fiep Senai-Sesi, Sesc Fecomércio, Folha de Londrina, Paiquere 91,7, Hotel Galli, Fundação Japão, 130 Anos do Tratado de Amizade Brasil Japão, Deputado Estadual Jairo Tamura, Yeey!, St. James, Ponto Rural, Loc Med, Ótica Asahi Meganê, Londrichama, Semegrão, Konex Internet, Comfort Suites, Cooperativa Integrada, Casas Ajita.


