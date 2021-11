Reality sobre educação financeira, apresentado por Sabrina Sato, estreia neste sábado

O novo reality show da RecordTV comandado por Sabrina Sato estreia neste sábado (6) após A Fazenda. O Gincana da Grana, que conta com a parceria do Mercado Pago, será estrelado também pela influenciadora, especialista em finanças, Nath Finanças.

A atração terá cinco episódios, cada um com um assunto relacionado a educação financeira: foco, disciplina e determinação para conquistar uma boa saúde financeira; como analisar propostas de crédito para não cair em ciladas; ferramentas e recursos que podem auxiliar a gerir as finanças, além de segurança e; como as fintechs podem auxiliar com produtos e serviços financeiros e uso de novos meios de pagamento, como o Pix.

A cada programa, os participantes terão desafios a enfrentar e quem vence cada um deles sobe em um ranking de pontuação. Eles serão premiados com valores que variam entre R$ 2 mil e R$ 8 mil. Na grande final esta classificação será zerada e quem vencer leva sozinho R$ 50 mil.





Os quatro participantes do Gincana da Grana são conhecidos do grande público. São eles: Adriana Bombom, atriz e ex-participante de A Fazenda, que iniciou a carreira como assistente de palco do Planeta Xuxa; Laura Keller, atriz, que já esteve em dois realities da Record: Power Couple, do qual saiu campeã em 2018, ao lado do ex-marido Jorge Sousa e Ilha Record, que terminou como terceira colocada, Matheus Negão da BL, produtor de conteúdos divertidos ao lado da mãe, que mostram a vida em uma favela no Rio de Janeiro e; Richarlyson, ex-jogador de futebol que atuou no São Paulo e também no Atlético Mineiro.

"Nos apoiamos no formato de game show e em uma linguagem popular para engajar o grande público, criando desafios que remetem aos obstáculos que os brasileiros enfrentam para manter o controle do seu dinheiro", explica Iuri Maia, gerente de marcas do Mercado Pago.





"Essa é a mais uma evidência do quanto estamos disponíveis para cocriar com nosso cliente, equipes e elenco novas ideias e experiências junto com nossos parceiros e clientes para ajudar as marcas a conversarem com quase 200 milhões de pessoas através de nossas telas", completou o vice-presidente comercial, marketing e multiplataforma do Grupo Record, Walter Zagari.