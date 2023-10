Record mostra agressão de Rachel Sheherazade e fala com a casa sobre expulsão

A Fazenda 15 explicou e detalhou a expulsão de Rachel Sheherazade no programa desta quinta-feira (19). A apresentadora Adriane Galisteu começou o reality da Record recuperando um histórico da casa toda e o início dos desentendimentos após a vitória de Jenny Miranda na prova do fazendeiro, na noite desta quarta-feira (18).



O programa exibiu as discussões dos integrantes da casa com a jornalista, que se negou a executar o trato das ovelhas em obrigação dada por Jenny. Além da rainha da semana, Tonzão Chagas foi outro peão que discutiu com Rachel.





Mais tarde, Márcia Fu chegou a chamar a jornalista e a fazendeira de "molecas", e outros participantes debateram o fato de Rachel não se submeter às atividades solicitadas. Lucas Souza disse que não iria insistir com a amiga, enquanto outros peões se revoltaram com a falta de ação da peoa.





Conforme imagens exibidas pela Record, Rachel Sheherazade colocou a mão com força na boca de Jenny, no estábulo da casa, durante uma discussão. As duas se afastaram após discutirem mais uma vez. A emissora disse que ela infringiu uma regra do programa, de agredir outro participante, e por isso que foi expulsa.