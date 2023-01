Regina Duarte exalta Bolsonaro durante protestos golpistas em Brasília

Logo no início das manifestações golpistas em Brasília, a atriz Regina Duarte resolveu compartilhar um vídeo no qual exaltava o agora ex-presidente, Jair Bolsonaro (PL). Nele, mostrou uma passagem do político pelos Estados Unidos e o carinho recebido por apoiadores.

Ver essa foto no Instagram





Com isso, muita gente resolveu criticar a postagem de Regina que aconteceu praticamente na mesma hora em que esquentavam os atos de golpistas que entraram na Esplanada dos Ministérios, invadiam o Palácio do Planalto, o Congresso e o STF (Supremo Tribunal Federal), espalhavam atos de vandalismo em Brasília e entravam em confronto com a Polícia Militar.



"Você não pode estar falando sério, Regina! Apoiar vandalismo é o mesmo que se juntar a eles. Destruir patrimônio público é crime. Que vergonha por você", publicou o perfil de Márcia Elizei.

Publicidade





"Credo, defendendo a violência? O que está escrito na nossa bandeira? Ordem. Como querer um Brasil melhor com todo esse vandalismo?", escreveu o perfil Marli_libras. Já as primeiras mensagens da postagem eram de apoiadores do ex-presidente que demonstravam devoção a ele.



Ao contrário de Regina, artistas se manifestaram contra as invasões. Nas redes sociais, artistas como Marcelo D2, Silva, Bruno Gagliasso, Cleo, Ingrid Guimarães, Lucas Silveira e Rennan da Penha manifestaram indignação em relação aos atos. Outras celebridades, como Gil do Vigor e Felipe Neto, também se posicionaram



Já o podcaster Monark resolveu dizer que sente simpatia pelas pessoas que levaram vandalismo ao local.