Resenha: nos cinemas, “Moana 2” é uma sequência pouco inspirada

Houve um tempo em que dizer “sequências são uma m...” não era apenas pessimista, mas também uma triste estatística. Sempre houve exceções dignas de nota, mas durante a maior parte do século passado, as sequências de filmes excelentes e/ou populares eram geralmente menos excelentes e menos populares.





Frequentemente, eram apenas desculpas descaradas para arrancar algum dinheiro extra do público. Então caíram rapidamente na obscuridade.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





“Três Homens e um Bebê” não fez nenhuma justiça ao francês “Três Homens e um Bebê 2”. “A Lenda do Zorro” não é mencionada com o mesmo tom reverente de “A Máscara do Zorro”, se é que alguma vez é mencionada. E voce se lembra de “Splash ?” Houve um “Splash 2” também. Triste de ver.





Sempre houve exceções, mas nas últimas décadas as atitudes em relação às sequências mudaram, e filmes que antes poderiam ter sido apenas preguiçosos agora têm ambições maiores. Eles custam mais, não menos. Eles expandem histórias e personagens em vez de apenas refazê-los. Recentemente, recebemos boas sequências como “Inside Out 2”, “Smile 2”, “Dune: Part 2” e “Spider-Man: Across the Spider-Verse”.

Publicidade





As sequências não são apenas um grande negócio. Hoje em dia, eles são frequentemente tão bons quanto, e às vezes até melhores, que o original.





A discussão sobre grandes sequências nos traz de volta a “Moana 2”, um filme que não se qualifica. Esta continuação de um dos clássicos modernos da Disney retorna à antiga Polinésia alguns anos depois que a jovem heroína, Moana, e o arrogante semideus Maui devolveram o coração perdido de um deus, salvando o povo de Moana e redimindo Maui de seus piores erros.

Publicidade





Moana provou que o isolacionismo de seu povo estava equivocado e Maui se tornou uma pessoa melhor. Eles conquistaram o investimento emocional do público e passaram por um desenvolvimento de caráter muito bom enquanto cantavam músicas bem cativantes.





“Moana 2” vai em outra direção, dando ao investimento emocional, ao desenvolvimento do personagem e às músicas cativantes uma perda irreversível em favor de… coisas. Os personagens não têm mais para onde crescer, então eles apenas fazem...coisas. O pessoal de “Moana 2” está super feliz.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: