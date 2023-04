Ricardo Alface ganha a Prova do Líder no BBB 23

A Prova do Líder do BBB 23 (Globo) desta quinta-feira (6) teve quatro fases e foi cheia de emoção. Aline Wirley decidiu vetar Fred Nicácio da dinâmica e os brothers se dividiram em duplas.



As duplas Bruna Griphao/Larissa e Ricardo/Sarah Aline fizeram a semi-final. Mas a disputa final fica entre Ricardo e Sarah Aline. Ricardo venceu a prova e ganhou a Liderança da semana. No VIP, ele levou Sarah Aline e Domitila.



Saiba como vai ser formado o próximo Paredão:



- Dois emparedados pelo Castigo do Monstro;

- Anjo autoimune;

- Líder indica;

- Casa vota;

- Poder Curinga: Poder da Mistura; o dono do Poder Curinga vai trocar um dos dois emparedados do Monstro por alguém ainda disponível na casa;

- Emparedado pelo Líder salva um dos dois com o colar de Emparedado pelo Monstro;

- Emparedado do Monstro que continua no Paredão puxa alguém para berlinda;

- Prova Bate-Volta;

- Formado o Paredão triplo.