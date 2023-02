Ricardo é o anjo da semana no BBB 23 e coloca líder Cezar Black no monstro

Ricardo é o novo Anjo do BBB 23. A tendência é que ele imunize Guimê neste domingo (19). O Monstro ficou com Cristian e com o líder Cezar Black.



Na prova, os participantes tinham de encontrar dez bebidas numa piscina de espuma. Cristian, Gabriel, Fred Nicácio, Gustavo, Fred, Sapato, Guimê, Amanda, Sarah e Ricardo acharam.





Na segunda etapa, eles tinham de ler um card para ver o que aconteceria com cada um. Na sorte, seria definido quem continuaria e quem seria eliminado. Ricardo, Sarah e Gabriel se classificaram.





Na última parte da prova, os três foram vestidos como entregadores e o intuito da etapa era passar por um caminho com obstáculos sem deixar cair as bebidas equilibradas.





Ricardo teve mais sorte e eficiência e ganhou a prova.