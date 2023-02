Rihanna estampa capa da Vogue britânica e faz mistério sobre novo filho e álbum

A cantora Rihanna é o destaque da revista Vogue britânica do mês de fevereiro, que chega às bancas oficialmente no dia 21 de fevereiro.





Nesta quarta-feira (15), parte da entrevista e imagens que estarão na edição foram divulgadas no site oficial do veículo, em papo sobre os últimos fatos da vida da artista: o nono mês de vida de seu primeiro filho, a expectativa dos fãs para o lançamento de um novo álbum e a apresentação no Super Bowl.







Em relação à maternidade, a cantora se disse "abençoada" e que levou um tempo para processar o nascimento de seu primeiro herdeiro.

"Essencialmente, de uma pessoa eu me tornei duas. Você entra no hospital como um casal e sai como uma família de três pessoas. Isso é uma loucura", define ela.





"Esses primeiros dias são insanos. Você não dorme. De forma alguma. Nem se você quisesse. Voltamos para casa, não tinha ninguém. Éramos apenas nós como pais e nosso bebê. Cara, você é um zumbi na maior parte do tempo."

