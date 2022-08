Risorama: maior festival de humor do Brasil desembarca em Londrina nesta quinta

O Risorama confirma sua terceira edição em Londrina, com três grandes noites de apresentações e o seu tradicional formato de comedy club, com serviço de bar e mesas compartilhadas. O evento levará ao Parque de Exposições Ney Braga, no Recinto José Garcia Molina (Av. Tiradentes, 6275 - Cilo II), nos dias 18, 19 e 20 de agosto, a partir das 20h, nomes como Victor Sarro, Arianna Nutt, Nany People, Helio de La Peña, Oscar Filho, Criss Paiva, Patrick Maia, entre outros. Os ingressos já estão disponíveis no site https://risorama.com/londrina/ com valores a partir de R$ 25 (meia entrada no primeiro lote).

Entre os convidados do primeiro dia do festival, nesta quinta-feira (18), famosos humoristas nacionais da televisão e da internet, sendo Arianna Nutt (um dos maiores nomes atuais da comédia, participante do Comedy Central e do programa A Culpa É da Carlota); Victor Camejo (idealizador do canal Jornal de Casa, no Youtube, além de roteirista de grandes programas de humor na TV); Victor Sarro (foi repórter do Encontro, com Fátima Bernardes, do Esquenta, humorista no Altas Horas, roteirista de vários programas, apresentador do Anitta Entrou no Grupo e participante de A Fazenda); João Pimenta (integrante do Porta dos Fundos, conhecido por vários personagens e por seu canal); Bruno Motta (foi redator e criador do Furo MTV, integrante do Pânico na Band e escritor para grandes espetáculos de teatro e humor); e Mhel Marrer (foi roteirista do Programa do Porchat e Legendários, atuou no Comedy Central, teve seu especial de comédia divulgado pela Netflix e em 2021 entrou no A Praça É Nossa).

No segundo dia, na sexta-feira (19), é a vez de subir ao palco a humorista Nany People (que foi repórter de Hebe Camargo, Amaury Jr. Xuxa entre outros, jurada de programas como Cante Se Puder, Programa do Ratinho e atualmente no Caldeirão com Mion, além de ter atuado em novelas e recentemente no Vai Que Cola); Oscar Filho (que ficou famoso no CQC, com grandes participações em programas no Comedy Central, no Aí Eu Ví Vantagem, Xilindró, Dancing Days entre outros, apresentando o Programa da Maisa); Flávio Andrade (um dos destaques atuais do humor, semifinalista do Prêmio Multishow e que leva a comédia nordestina de forma brilhante); Alorino Júnior (com 100 milhões de visualizações no YouTube com seus personagens Carmo e Lurde, indicado entre os três melhores criadores de personagens do Brasil em 2017); Nil Agra (que já passou pelos mais populares quadros de humor da TV brasileira, como o Humor na Caneca do Jô Soares e República do Stand up do Comedy Central, fez parte do elenco do programa Estranho Show de Renatinho, no Multishow, e de programas como A História Bêbada e Entre Risos no Comedy Central); e Helio de La Peña (que foi um dos principais redatores da TV Pirata e membro do icônico Casseta & Planeta, considerado um dos maiores roteiristas de humor do Brasil).

E, finalizando, no sábado (20), sobem ao palco do Risorama Londrina, o irreverente Patrick Maia (foi roteirista do programa Agora É Tarde, apresentador do Morning Show, na Rede TV, e do Coletivation, na MTV, com passagem pelo Pânico na Band); Criss Paiva (uma das mais conhecidas mulheres comediantes do país, atriz, roteirista, dubladora, participou dos maiores grupos de comédia, sendo sucesso no Comedy Central e, atualmente, apresentadora do Venus Podcast); Rominho Braga (com participações na série “Chamado Central” e “Dra Darci” do Multishow, no cinema nacional participou do filme “Maior que o Mundo”, tendo mais de 10 milhões de visualizações em seu canal no Youtube); Ben Ludmer (um artista completo, já que também é ator, roteirista, mágico e comediante, sendo revelado no programa de Jô Soares, considerado o primeiro mágico brasileiro a se apresentar no parque temático EPCOT, em Orlando, na Disney); Rodrigo Cáceres (um dos maiores imitadores do Brasil, com um repertório de imitações de mais de 100 vozes e um texto apurado de humor); e Rafael Aragão (um dos destaques no humor brasileiro na atualidade, comediante e ex-peão de fábrica, ambiente que trabalhou por 17 anos dentro das indústrias, trazendo o sotaque paranaense nas piadas sobre suas experiências).

O anfitrião do Risorama é o humorista paranaense Diogo Portugal, pioneiro no stand-up comedy no Brasil.

“Convidei para esta edição de Londrina diferentes perfis de humoristas, uma variedade bem interessante. Temos nomes que são destaques na televisão e na internet, bem como uma mistura entre novos nomes e os mais experientes. Essa é a essência do Risorama, ser um encontro de comediantes, por meio de uma divertida troca de experiências”, explica.

O Risorama Londrina é apresentado pela Rolemar e pelo Paraná Banco, com patrocínio de DaMagrinha 100% Integral, Copel – Pura Energia e Grasp, com realização da Secretaria Especial da Cultura, do Ministério do Turismo. Os ingressos estão disponíveis pelo site https://risorama.com/londrina/, além de fisicamente no Kery Grill (Av. Higienopolis, 964), todos os dias das 11h às 23h30, a partir de R$ 25 (meia-entrada no primeio lote + taxa admistrativa). Todos os espetáculos são acompanhados de intérpretes de Libras. A classificação indicativa é de 16 anos. Acompanhe as novidades e informações por meio das redes sociais oficiais, no Facebook @risoramaoficial e Instagram @risoramaoficial.