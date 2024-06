Rita Lee gravou versão inédita do clássico "Volare" na despedida

O Ginásio do Moringão era o palco dos famosos em Londrina, nos anos 80. Quem não tinha dinheiro para o ingresso, ficava ali, esperando ao lado dos portões, pois a produção costumava abri-los no meio do show para lotar o espaço.





Durante uma apresentação de Rita Lee, os portões foram abertos e a turma entrou correndo a tempo de vê-la levitando, içada por cabos de aço, acima do público, tocando uma flauta transversal. Estava voando.



Rita foi única e foi muitas. A frase pode ser um clichê, mas não é mentira. Fã das surpresas, guardou uma para a posteridade.





"Voando", versão de "Volare" (Nel blu dipinto di blu), canção de Domenico Modugno, conquistou recentemente os ares com o poder de emocionar diferentes gerações - a música está nas plataformas de streaming. O clipe resgata momentos felizes de Rita e soa como uma despedida.

Consagrada no Festival de San Remo de 1958, "Volare" ganhou o mundo. Foi gravada por gente tão diferente quanto David Bowie, Dolores Duran e Ella Fitzgerald. Na versão de Rita Lee e Roberto de Carvalho, tornou-se uma bossa nova, ideal para a voz contida, mas repleta de sentidos. Ninguém esperava a novidade, especialmente um ano após a partida – Rita Lee morreu em 8 de maio de 2023.





Rita foi do rock à bossa nova. Fez o caminho inverso de outra cantora ousada, também de voz econômica: Nara Leão, que partiu da bossa nova para a Jovem Guarda. Ambas aproximaram extremos.

