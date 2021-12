Roça é formada por Aline, Mileide e Solange em A Fazenda 13; chapéu é de Dynho

Aline Mineiro, Mileide Mihaile e Solange Gomes disputam a permanência em A Fazenda 13 (Record) nesta semana. Uma das três será a décima segunda eliminada do programa e deixa a competição nesta quinta-feira (9).

Dynho Alves, que havia sido indicado pelo fazendeiro anterior, Rico Melquiades, conseguiu se livrar da berlinda porque ganhou a última Prova do Fazendeiro. Antes do começo da prova, aliás, a apresentadora Adriane Galisteu avisou que esta seria a última prova do tipo nesta temporada.

Na votação da terça-feira (7), Bil Araújo (Arcrebiano) havia sido o mais votado pelos colegas, com 4 votos. Por conta disso, ele teve o direito de puxar uma pessoa da baia, optando por Aline. Solange, por sua vez, sobrou na dinâmica do resta um e ocupou o quarto banco.





Porém, antes de encerrar a formação da roça, Dynho descobriu que, por ter recebido o poder da chama vermelha, ele deveria que trocar um dos peões que estavam na roça, menos o indicado pelo fazendeiro (no caso ele próprio), por outro que estava a salvo. Ele trocou Bil por Mileide.





Solange ficou com o poder de vetar um peão de disputar a Prova do Fazendeiro e escolheu Mileide. Com isso, Aline, Dynho e Solange puderam disputar a prova desta quinta.

Prova do fazendeiro





A prova que sagrou o novo fazendeiro consistia em colher frutas de um pomar cenográfico e colocá-las em um cesto, uma por vez. Cada variedade tinha um valor diferente, o que foi avisado aos participantes no começo da prova. Apesar de parecer simples, os participantes realizaram a prova vendados.





Ao final, Galisteu fez a contagem de quantos pontos cada participante havia conseguido juntar. Dynho somou 6.570 pontos, enquanto Aline fez 4.750 pontos (a pontuação dela foi corrigida após o final da prova, somando mais 10 pontos) e Solange, 3.530 pontos. Com isso, ele se tornou o último fazendeiro da temporada.