Rodrigo Bocardi rompe silêncio sobre demissão da Globo

Rodrigo Bocardi rompeu o silêncio sobre demissão da Globo e afirmou estar com a "consciência tranquila". O apresentador, ex-âncora do Bom Dia São Paulo, foi demitido na quinta-feira (30), por infringir "normas éticas" da empresa.





Jornalista disse que tomou "susto" com a demissão, mas ressaltou que "está tudo bem". "Que dia, mas quero compartilhar esse sentimento com vocês. Está tudo bem, não quis deixar passar tanto tempo para dar satisfação para vocês depois do grande susto de ontem. Vou fazer aqui um depoimento no improviso, da maneira como eu gosto, sem texto sem nada para agradecer", declarou em vídeo no Instagram na noite desta sexta-feira (31).

Rodrigo disse ser grato à Globo pelos anos de parceria. "Agradecer a TV Globo, [são] 25 anos, um quarto de século. Quanto aprendizado, oportunidade. A gente fez muita coisa: chorou, sorriu, se divertiu, ficou de mau humor. E o principal, a gente conseguiu construir essa conexão crescente, forte, potente, de todos os dias de interação e respeito comigo que eu só agradeço".