Rolândia recebe espetáculos e oficinas do projeto Grita Circula

Rolândia (Região Metropolitana de Londrina) recebe nesta quinta (18) e sexta-feira (19) o Projeto Grita Circula, iniciativa da Grita Cia de Palhaças, de Londrina, que levará espetáculos e oficinas para dez cidades do interior do Paraná. A programação inclui espetáculos, além de atividades formativas voltadas para crianças e mulheres.
Na quinta-feira (18), às 14h, a palhaça Adelaide apresenta a contação “Histórias sem pé nem cabeça, mas com coração”, no Centro Cultural Nanuk (Rua Arthur Thomas, 1679). A palhaça Adelaide promete divertir a criançada com três histórias que falam sobre a importância da liberdade, do respeito às diferenças, do amor-próprio e da empatia. O espetáculo narra o nascimento da chuva, do sol e do arco-íris, de forma leve e sensível, dentro do universo de cada pessoa.
Oficinas
Das 18h30 às 20h30, serão realizadas duas oficinas, gratuitas, ambas no Armazém Cultural (Av. Presidente Vargas): “Palhaçaria na infância – brincando de rir com o outro”, voltada às crianças, onde a arte da palhaçaria é utilizada para despertar a criatividade e a imaginação. E a vivência “Sensibilização do Riso”, destinada às mulheres com mais de 16 anos. A proposta é criar espaços onde elas possam se expressar e realizar trocas. Para esta oficina é necessário fazer a inscrição pelo link: https://forms.gle/HkQMiuyxx3qGryAPA.
As Multidançarinas
Já na sexta feira (19), às 19h, o Centro Cultural Nanuk recebe o espetáculo “As Multidançarinas”, em que as palhaças Adelaide, Cora e Frida - sem dizer uma palavra - transformam a dança em pura comicidade. Com coreografias que misturam gingado e trapalhadas, o trio mostra que dançar é para todas as pessoas, independentemente do estilo. O elenco é formado por Aneliza Paiva, Juliana Galante e Mariana Ferrari, com direção de Gerson Bernardes e consultoria em dança de Cláudio de Souza.
Projeto Grita Circula
O Projeto Grita Circula contempla dez cidades paranaenses: Tamarana, Marilândia do Sul, Apucarana, Arapongas, Rolândia, Cambé, Sertanópolis, Ibiporã, Assaí e São Jerônimo da Serra. Além das apresentações, o projeto promove oficinas como contrapartida social, criando espaços de acolhimento e troca para mulheres, enquanto as crianças participam de atividades paralelas.
Com um viés educacional e artístico, a proposta reforça a importância da palhaçaria como linguagem de criatividade, imaginação e autoconhecimento, valorizando também o protagonismo feminino nas artes cênicas.
O Projeto Grita Circula foi aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura – Governo do Paraná, com recursos da política nacional Aldir Blanc de fomento à cultura, Ministério da Cultura – Governo Federal.
Grita Cia. de Palhaças
Formada pelas atrizes Aneliza Paiva, Juliana Galante e Mariana Ferrari, a Grita Cia de Palhaças nasceu a partir de pesquisas em palhaçaria feita por mulheres. O trabalho sugere reflexões feministas e políticas de forma subjetiva e lúdica que abordam o especismo, a liberdade, o enfrentamento ao patriarcado, o cuidado com a saúde mental infanto-juvenil e o empoderamento feminino.
A estreia ocorreu em 2017, com o espetáculo "As Multidançarinas". Em 2019, já como Grita Cia. de Palhaças, foi apresentada a peça "Meta For Mosa", com direção de Adelvane Neia. Além disso, as artistas têm seus espetáculos solos, contações de histórias e intervenções.
Agenda do Projeto Grita Circula em Rolândia:
Quinta-feira (18)
Espetáculo “Histórias sem pé nem cabeça, mas com coração”
Horário: 14h
Onde: Centro Cultural Nanuk (Rua Arthur Thomas, 1679)
Oficinas:
- “Palhaçaria na infância – brincando de rir com o outro”
- “Sensibilização do Riso”
Horário: das 18h30 às 20h30
Onde: Armazém Cultural (Av. Presidente Vargas)
Ingresso: gratuito
Sexta-feira (19)
Espetáculo “As Multidançarinas”
Horário: 19h
Onde: Centro Cultural Nanuk (Rua Arthur Thomas, 1679)
