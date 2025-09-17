Rolândia recebe espetáculos e oficinas do projeto Grita Circula

Rolândia (Região Metropolitana de Londrina) recebe nesta quinta (18) e sexta-feira (19) o Projeto Grita Circula, iniciativa da Grita Cia de Palhaças, de Londrina, que levará espetáculos e oficinas para dez cidades do interior do Paraná. A programação inclui espetáculos, além de atividades formativas voltadas para crianças e mulheres.





Na quinta-feira (18), às 14h, a palhaça Adelaide apresenta a contação “Histórias sem pé nem cabeça, mas com coração”, no Centro Cultural Nanuk (Rua Arthur Thomas, 1679). A palhaça Adelaide promete divertir a criançada com três histórias que falam sobre a importância da liberdade, do respeito às diferenças, do amor-próprio e da empatia. O espetáculo narra o nascimento da chuva, do sol e do arco-íris, de forma leve e sensível, dentro do universo de cada pessoa.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Oficinas





Publicidade

Das 18h30 às 20h30, serão realizadas duas oficinas, gratuitas, ambas no Armazém Cultural (Av. Presidente Vargas): “Palhaçaria na infância – brincando de rir com o outro”, voltada às crianças, onde a arte da palhaçaria é utilizada para despertar a criatividade e a imaginação. E a vivência “Sensibilização do Riso”, destinada às mulheres com mais de 16 anos. A proposta é criar espaços onde elas possam se expressar e realizar trocas. Para esta oficina é necessário fazer a inscrição pelo link: https://forms.gle/HkQMiuyxx3qGryAPA.





Publicidade

As Multidançarinas





Publicidade

Já na sexta feira (19), às 19h, o Centro Cultural Nanuk recebe o espetáculo “As Multidançarinas”, em que as palhaças Adelaide, Cora e Frida - sem dizer uma palavra - transformam a dança em pura comicidade. Com coreografias que misturam gingado e trapalhadas, o trio mostra que dançar é para todas as pessoas, independentemente do estilo. O elenco é formado por Aneliza Paiva, Juliana Galante e Mariana Ferrari, com direção de Gerson Bernardes e consultoria em dança de Cláudio de Souza.





Projeto Grita Circula

Publicidade





O Projeto Grita Circula contempla dez cidades paranaenses: Tamarana, Marilândia do Sul, Apucarana, Arapongas, Rolândia, Cambé, Sertanópolis, Ibiporã, Assaí e São Jerônimo da Serra. Além das apresentações, o projeto promove oficinas como contrapartida social, criando espaços de acolhimento e troca para mulheres, enquanto as crianças participam de atividades paralelas.

Publicidade

Com um viés educacional e artístico, a proposta reforça a importância da palhaçaria como linguagem de criatividade, imaginação e autoconhecimento, valorizando também o protagonismo feminino nas artes cênicas.





O Projeto Grita Circula foi aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura – Governo do Paraná, com recursos da política nacional Aldir Blanc de fomento à cultura, Ministério da Cultura – Governo Federal.

Publicidade





Grita Cia. de Palhaças





Formada pelas atrizes Aneliza Paiva, Juliana Galante e Mariana Ferrari, a Grita Cia de Palhaças nasceu a partir de pesquisas em palhaçaria feita por mulheres. O trabalho sugere reflexões feministas e políticas de forma subjetiva e lúdica que abordam o especismo, a liberdade, o enfrentamento ao patriarcado, o cuidado com a saúde mental infanto-juvenil e o empoderamento feminino.





A estreia ocorreu em 2017, com o espetáculo "As Multidançarinas". Em 2019, já como Grita Cia. de Palhaças, foi apresentada a peça "Meta For Mosa", com direção de Adelvane Neia. Além disso, as artistas têm seus espetáculos solos, contações de histórias e intervenções.





Agenda do Projeto Grita Circula em Rolândia:





Quinta-feira (18)

Espetáculo “Histórias sem pé nem cabeça, mas com coração”

Horário: 14h

Onde: Centro Cultural Nanuk (Rua Arthur Thomas, 1679)





Oficinas:

- “Palhaçaria na infância – brincando de rir com o outro”

- “Sensibilização do Riso”

Horário: das 18h30 às 20h30

Onde: Armazém Cultural (Av. Presidente Vargas)

Ingresso: gratuito





Sexta-feira (19)

Espetáculo “As Multidançarinas”

Horário: 19h

Onde: Centro Cultural Nanuk (Rua Arthur Thomas, 1679)





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.







