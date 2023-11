'Rolê Aleatório', novo álbum de Michel Teló, está disponível nas plataformas digitais

Depois de cinco singles lançados, Michel Teló acaba de disponibilizar o álbum completo “Rolê Aleatório”, um projeto que volta à suas origens dançantes e com música de baile. O disco, que chegou as plataformas digitais na noite de ontem (23), traz o novo single do cantor, “Meu Hobby”, tem a participação especial de Thiaguinho.

Sobre a participação especial de Thiaguinho, seu amigo de longa data, Michel conta que desde o lançamento da faixa “Humilde Residência” era para terem eles gravado novamente. “Estou muito feliz em finalmente celebrar esse momento juntos. Foi uma realização cantar com ele e era o que faltava nesse álbum. Quando ouvi ‘Meu Hobby’ e percebi a vibe ‘pagode/sertanejo’ que ela tem, pensei na hora no Thiaguinho com a alegria e energia boa dele”, conta. “Ele tem uma história linda e está em um momento muito especial como artista, com a ‘Tardezinha’ estourada em todo o Brasil”, completa Teló.

Desde junho, o sertanejo vem lançando mensalmente um single diferente para os fãs. No primeiro, “Olha o Dedim”, Michel dividiu o palco com Claiton & Romário. O segundo lançamento foi “Meu Vício”, com a participação de Mari Fernandez. Na sequência vieram “Senta Caliente”, ao lado de Mc Danny, “Fuzuê”, tema de abertura da novela de mesmo nome da TV Globo, e “Tchau Pros Esquemas”, com Matheus Fernandes.