Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Eleições Ao Vivo
Publicidade
Publicidade
Publicidade
LITERATURA

Ruy Castro celebra Tom Jobim e leva prêmio principal do Jabuti

Redação Bonde com Agência Brasil
28 out 2025 às 16:40

Compartilhar notícia

Tânia Rêgo/Agência Brasil
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

O livro "O Ouvidor do Brasil: 99 vezes Tom Jobim" venceu a categoria Livro do Ano no Prêmio Jabuti 2025, a principal do evento. A coletânea de textos sobre o compositor foi escrita pelo jornalista e escritor Ruy Castro, e a cerimônia ocorreu na noite desta segunda-feira (27), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.


Promovido pela Câmara Brasileira do Livro (CBL), o evento premiou também vencedores em 23 categorias, distribuídas nos eixos Literatura, Não Ficção, Produção Editorial e Inovação.

Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde
Publicidade
Publicidade


Além de receber a estatueta dourada, Ruy Castro foi contemplado com um prêmio de R$ 70 mil e uma viagem à Feira do Livro de Londres, que, em 2026, celebra o Ano da Cultura Brasil–Reino Unido. Eleito para a Academia Brasileira de Letras em 2022, ele já ganhou prêmios como Machado de Assis e o próprio Jabuti, em 2023, com Os Perigos do Imperador: Um Romance do Segundo Reinado.


A obra de Castro premiada em 2025 inspirou o lançamento do seriado Tom Jobim, o Ouvidor do Brasil, na Rádio MEC, em agosto deste ano. Produção inédita apresentada pelo jornalista e escritor, a série de oito episódios foi ao ar na emissora pública com edições semanais, destacando os estilos, fases e temáticas abordadas em suas obras. O seriado trouxe ainda os grandes nomes que interpretaram composições de Tom desde o começo de sua carreira até os dias de hoje.

Publicidade


Nascido em 1948, em Caratinga (MG), o escritor começou sua carreira como repórter em 1967 e, a partir de 1990, dedicou-se à escrita de livros. Reconhecido pela escrita das biografias de nomes como Nelson Rodrigues, Garrincha e Carmen Miranda, Ruy Castro também fez reconstituições históricas sobre a Bossa Nova e o Rio de Janeiro dos anos 1920.


Nas demais categorias, os vencedores receberam a estatueta do Jabuti e um prêmio de R$ 5 mil. O processo de curadoria e julgamento das obras envolveu mais de 60 jurados com formações diversas e ampla representatividade, segundo a organização do prêmio. Foram 4.530 obras inscritas nesta 67ª edição.

Publicidade


Homenagem do Ano


Ana Maria Machado foi a escolhida como a Personalidade Literária desta edição. A homenagem é destinada a figuras fundamentais da literatura nacional, que contribuíram para o fortalecimento da cultura brasileira e a formação de gerações de leitores. Ela trabalhou também como jornalista no Brasil e no exterior, e chegou a ser presa pela ditadura militar em 1969.

Publicidade


Autora de mais de cem títulos publicados, entre romances, ensaios, contos e uma vasta produção infantojuvenil, ela é a sexta ocupante da Cadeira nº 1 da Academia Brasileira de Letras (ABL), eleita em 24 de abril de 2003. A escritora tem obras traduzidas em diversos idiomas e publicadas em mais de 20 países.


A autora já venceu três edições do Prêmio Jabuti: em 1978, com História meio ao contrário (categoria Literatura Infantil); 1997, com Esta força estranha (categoria Infantojuvenil); 2000, com Fiz voar meu chapéu (categoria Infantojuvenil).

Publicidade


Conheça os premiados


Publicidade

Eixo: Literatura


Publicidade

Conto


1º Lugar - Título: Dores em salva | Autor(a): Elimário Cardozo | Editora(s): Patuá


Crônica


1º Lugar - Título: O ouvidor do Brasil: 99 vezes Tom Jobim | Autor(a): Ruy Castro | Editora(s): Companhia das Letras


Histórias em Quadrinhos


1º Lugar - Título: Mais uma história para o velho Smith | Autor(a): Orlandeli | Editora(s): Gambatte


Infantil


1º Lugar - Título: Estações | Autor(a): Marilda Castanha, Daniel Munduruku | Editora(s): Moderna


Juvenil


1º Lugar - Título: O Silêncio de Kazuki | Autor(a): André Kondo, Alessandro Fonseca | Editora(s): Telucazu Edições


Poesia


1º Lugar - Título: Respiro | Autor(a): Armando Freitas Filho “em memória” | Editora(s): Companhia das Letras


Romance de Entretenimento


1º Lugar - Título: As fronteiras de Oline | Autor(a): Rafael Zoehler | Editora(s): Patuá


Romance Literário


1º Lugar - Título: Vento em setembro | Autor(a): Tony Bellotto | Editora(s): Companhia das Letras


Eixo: Não Ficção

Artes


1º Lugar - Título: Thomaz Farkas, todomundo | Autor(a): Sérgio Burgi (Organizadores), Juliano Gomes, Rosely Nakagawa, Kiko Farkas | Editora(s): Instituto Moreira Sales (IMS)


Biografia e Reportagem


1º Lugar - Título: Longe do ninho | Autor(a): Daniela Arbex | Editora(s): Intrínseca


Economia Criativa


1º Lugar - Título: Ensaio sobre o cancelamento | Autor(a): Pedro Tourinho | Editora(s): Planeta do Brasil


Educação


1º Lugar - Título: Letramento racial: uma proposta de reconstrução da democracia brasileira | Autor(a): Adilson José Moreira | Editora(s): Contracorrente


Negócios


1º Lugar - Título: A essência de empreender: como foi construído o Grupo Boticário, um dos maiores ecossistemas de beleza do Brasil | Autor(a): Miguel Krigsner | Editora(s): Portfolio-Penguin


Saúde e Bem-Estar


1º Lugar - Título: Felicidade ordinária | Autor(a): Vera Iaconelli | Editora(s): Zahar


Eixo: Produção Editorial

Capa


1º Lugar - Título: Acrobata | Capista: Kiko Farkas | Editora(s): Companhia das Letras


Ilustração


1º Lugar - Título: Bento Vento Tempo | Ilustrador(a): Nelson Cruz | Editora(s): Companhia das Letrinhas


Projeto Gráfico


1º Lugar - Título: Palavra | Responsável: Paula Lobato, Vitor Cesar, Felipe Carnevalli | Editora(s): Instituto Tomie Ohtake


Tradução


1º Lugar - Título: Byron: poemas, cartas, diários & c. | Tradutor(a): André Vallias | Editora(s): Perspectiva


Eixo: Inovação

Escritor Estreante - Poesia


1º Lugar - Título: Maracujá interrompida | Autor(a): Luis Osete | Editora(s): Cepe


Escritor Estreante - Romance


1º Lugar - Título: Sangue Neon | Autor(a): Marcelo Henrique Silva | Editora(s): Faria e Silva


Fomento à Leitura


1º Lugar - Título: AbraPalavra: onde a literatura se encontra com a vida cotidiana | Responsável(eis): Aline Cântia


Fomento à Leitura - Rio Capital Mundial do Livro


1º Lugar - Título: Rio Capital Mundial do Livro | Responsável(eis): Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro


Livro Brasileiro Publicado no Exterior


Cadastre-se em nossa newsletter

1º Lugar - Título: BRABA - Antologia Brasileira de Quadrinhos | Autor(a): | Editora(s): Mino, Fanthagraphics Books

livros Prêmio Prêmio Jabuti 2025 Cultura Literatura
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas