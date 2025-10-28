Ruy Castro celebra Tom Jobim e leva prêmio principal do Jabuti

O livro "O Ouvidor do Brasil: 99 vezes Tom Jobim" venceu a categoria Livro do Ano no Prêmio Jabuti 2025, a principal do evento. A coletânea de textos sobre o compositor foi escrita pelo jornalista e escritor Ruy Castro, e a cerimônia ocorreu na noite desta segunda-feira (27), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.





Promovido pela Câmara Brasileira do Livro (CBL), o evento premiou também vencedores em 23 categorias, distribuídas nos eixos Literatura, Não Ficção, Produção Editorial e Inovação.

Além de receber a estatueta dourada, Ruy Castro foi contemplado com um prêmio de R$ 70 mil e uma viagem à Feira do Livro de Londres, que, em 2026, celebra o Ano da Cultura Brasil–Reino Unido. Eleito para a Academia Brasileira de Letras em 2022, ele já ganhou prêmios como Machado de Assis e o próprio Jabuti, em 2023, com Os Perigos do Imperador: Um Romance do Segundo Reinado.





A obra de Castro premiada em 2025 inspirou o lançamento do seriado Tom Jobim, o Ouvidor do Brasil, na Rádio MEC, em agosto deste ano. Produção inédita apresentada pelo jornalista e escritor, a série de oito episódios foi ao ar na emissora pública com edições semanais, destacando os estilos, fases e temáticas abordadas em suas obras. O seriado trouxe ainda os grandes nomes que interpretaram composições de Tom desde o começo de sua carreira até os dias de hoje.

Nascido em 1948, em Caratinga (MG), o escritor começou sua carreira como repórter em 1967 e, a partir de 1990, dedicou-se à escrita de livros. Reconhecido pela escrita das biografias de nomes como Nelson Rodrigues, Garrincha e Carmen Miranda, Ruy Castro também fez reconstituições históricas sobre a Bossa Nova e o Rio de Janeiro dos anos 1920.





Nas demais categorias, os vencedores receberam a estatueta do Jabuti e um prêmio de R$ 5 mil. O processo de curadoria e julgamento das obras envolveu mais de 60 jurados com formações diversas e ampla representatividade, segundo a organização do prêmio. Foram 4.530 obras inscritas nesta 67ª edição.

Homenagem do Ano





Ana Maria Machado foi a escolhida como a Personalidade Literária desta edição. A homenagem é destinada a figuras fundamentais da literatura nacional, que contribuíram para o fortalecimento da cultura brasileira e a formação de gerações de leitores. Ela trabalhou também como jornalista no Brasil e no exterior, e chegou a ser presa pela ditadura militar em 1969.

Autora de mais de cem títulos publicados, entre romances, ensaios, contos e uma vasta produção infantojuvenil, ela é a sexta ocupante da Cadeira nº 1 da Academia Brasileira de Letras (ABL), eleita em 24 de abril de 2003. A escritora tem obras traduzidas em diversos idiomas e publicadas em mais de 20 países.





A autora já venceu três edições do Prêmio Jabuti: em 1978, com História meio ao contrário (categoria Literatura Infantil); 1997, com Esta força estranha (categoria Infantojuvenil); 2000, com Fiz voar meu chapéu (categoria Infantojuvenil).

Conheça os premiados





Eixo: Literatura





Conto





1º Lugar - Título: Dores em salva | Autor(a): Elimário Cardozo | Editora(s): Patuá





Crônica





1º Lugar - Título: O ouvidor do Brasil: 99 vezes Tom Jobim | Autor(a): Ruy Castro | Editora(s): Companhia das Letras





Histórias em Quadrinhos





1º Lugar - Título: Mais uma história para o velho Smith | Autor(a): Orlandeli | Editora(s): Gambatte





Infantil





1º Lugar - Título: Estações | Autor(a): Marilda Castanha, Daniel Munduruku | Editora(s): Moderna





Juvenil





1º Lugar - Título: O Silêncio de Kazuki | Autor(a): André Kondo, Alessandro Fonseca | Editora(s): Telucazu Edições





Poesia





1º Lugar - Título: Respiro | Autor(a): Armando Freitas Filho “em memória” | Editora(s): Companhia das Letras





Romance de Entretenimento





1º Lugar - Título: As fronteiras de Oline | Autor(a): Rafael Zoehler | Editora(s): Patuá





Romance Literário





1º Lugar - Título: Vento em setembro | Autor(a): Tony Bellotto | Editora(s): Companhia das Letras





Eixo: Não Ficção

Artes





1º Lugar - Título: Thomaz Farkas, todomundo | Autor(a): Sérgio Burgi (Organizadores), Juliano Gomes, Rosely Nakagawa, Kiko Farkas | Editora(s): Instituto Moreira Sales (IMS)





Biografia e Reportagem





1º Lugar - Título: Longe do ninho | Autor(a): Daniela Arbex | Editora(s): Intrínseca





Economia Criativa





1º Lugar - Título: Ensaio sobre o cancelamento | Autor(a): Pedro Tourinho | Editora(s): Planeta do Brasil





Educação





1º Lugar - Título: Letramento racial: uma proposta de reconstrução da democracia brasileira | Autor(a): Adilson José Moreira | Editora(s): Contracorrente





Negócios





1º Lugar - Título: A essência de empreender: como foi construído o Grupo Boticário, um dos maiores ecossistemas de beleza do Brasil | Autor(a): Miguel Krigsner | Editora(s): Portfolio-Penguin





Saúde e Bem-Estar





1º Lugar - Título: Felicidade ordinária | Autor(a): Vera Iaconelli | Editora(s): Zahar





Eixo: Produção Editorial

Capa





1º Lugar - Título: Acrobata | Capista: Kiko Farkas | Editora(s): Companhia das Letras





Ilustração





1º Lugar - Título: Bento Vento Tempo | Ilustrador(a): Nelson Cruz | Editora(s): Companhia das Letrinhas





Projeto Gráfico





1º Lugar - Título: Palavra | Responsável: Paula Lobato, Vitor Cesar, Felipe Carnevalli | Editora(s): Instituto Tomie Ohtake





Tradução





1º Lugar - Título: Byron: poemas, cartas, diários & c. | Tradutor(a): André Vallias | Editora(s): Perspectiva





Eixo: Inovação

Escritor Estreante - Poesia





1º Lugar - Título: Maracujá interrompida | Autor(a): Luis Osete | Editora(s): Cepe





Escritor Estreante - Romance





1º Lugar - Título: Sangue Neon | Autor(a): Marcelo Henrique Silva | Editora(s): Faria e Silva





Fomento à Leitura





1º Lugar - Título: AbraPalavra: onde a literatura se encontra com a vida cotidiana | Responsável(eis): Aline Cântia





Fomento à Leitura - Rio Capital Mundial do Livro





1º Lugar - Título: Rio Capital Mundial do Livro | Responsável(eis): Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro





Livro Brasileiro Publicado no Exterior





1º Lugar - Título: BRABA - Antologia Brasileira de Quadrinhos | Autor(a): | Editora(s): Mino, Fanthagraphics Books