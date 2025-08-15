Secretaria de Cultura de Londrina abre inscrições para o Promic 2025

A Secretaria Municipal de Cultura de Londrina abriu, nesta sexta-feira (15), as inscrições para o Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura) de 2025. Produtores culturais podem inscrever projetos independentes e estratégicos até às 17h59 do dia 15 de setembro.





Os editais de 2025 do Promic publicados até o momento contam com orçamento de R$ 3,74 milhões, sendo R$ 2,12 milhões para projetos independentes e R$ 1,62 milhão para projetos estratégicos.





Em 2024, segundo dados oficiais da prefeitura de Londrina, foram destinados à cultura R$ 5,3 milhões ao longo de todo o ano. Além dos editais do Promic, somam-se à conta final o orçamento do Festival de Música de Londrina (R$ 350 mil) e do Filo (R$ 400 mil), bem como editais para Vilas Culturais (R$ 810 mil) e Batalhas de Rima (R$ 138.456,00).

A diretora de incentivo à cultura municipal, Sonia Dias, explica que o valor de R$ 5,3 milhões destinados ao programa em 2024 deve se repetir neste ano. “Pela nossa legislação, 40% desse valor total do projeto do Promic é para projetos independentes e 60% é de projetos estratégicos”, detalha.





Em dezembro daquele ano, a Câmara Municipal de Londrina manteve o orçamento do Promic para 2025 enfrentando emendas assinadas pelo vereador Santão (PL), que retiravam R$ 4 milhões do programa para destiná-los ao FMS (Fundo Municipal de Saúde). As emendas, contudo, foram rejeitadas pelo plenário.

Segundo Dias, até o final deste ano, outros editais culturais devem ser publicados para completar o orçamento destinado à Pasta.

Projetos Estratégicos





Os projetos estratégicos são aqueles já consolidados no calendário cultural do município, como festivais e festas públicas. No edital deste ano (Edital 001/2025), serão contemplados 21 projetos, com destaque para 6 festivais de até R$ 120 mil e valor total de R$ 720 mil.

Podem se inscrever pessoas jurídicas de direito privado, de natureza cultural e sem fins lucrativos, que estejam em atividade há no mínimo um ano. Os interessados deverão comprovar sede ou foro no município de Londrina e apresentar estatuto atualizado e registrado no qual conste a finalidade cultural.





O prazo de execução desses projetos se inicia em 03 de novembro deste ano e se encerra em 30 de dezembro de 2026.

Projetos Independentes





No edital de projetos independentes (Edital 002/2025) serão contempladas, no mínimo, 51 iniciativas de diferentes áreas culturais, como artes de rua, artes plásticas, artes gráficas, artesanato, cultura integrada e popular, cinema, circo, dança, música, teatro, fotografia, literatura, mídia, patrimônio cultural e natural, hip hop, infraestrutura cultural e videografia. Cada projeto pode compreender mais de uma área.





Podem se inscrever pessoas físicas com no mínimo 18 anos de idade e que sejam brasileiros natos ou naturalizados residentes e domiciliados em Londrina, além de coletivos formalmente organizados e com ações culturais e identidade reconhecidas.





Neste ano, 75% dos projetos contemplados serão destinados à ampla concorrência, 20% para atendimento da cota afro-brasileira e 5% para atendimento da cota indígena. O prazo de execução desses projetos se inicia em 05 de janeiro de 2026 e se encerra em 30 de dezembro daquele ano.





SERVIÇO:





Prazo para inscrição: de 15 de agosto a até 17h59 de 15 de setembro





Clique aqui para Edital Estratégico





Clçique aqui para Edital Independentes





Dúvidas podem ser sanadas por meio do site da Secretaria Municipal de Cultura ou pelos telefones (43) 3371-6611 e 3371-6614. Quem desejar pode ir presencialmente na Diretoria de Incentivo à Cultura, na Praça Primeiro de Maio, 110, de segunda a sexta, das 12h as 18h.

Site da Secretaria: https://portal.londrina.pr.gov.br/incentivo-cultura/promic/editais









