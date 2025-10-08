Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
FOMENTO DE R$ 20 MILHÕES

Secretaria de Cultura do PR abre consulta pública para o Profice

Redação Bonde com AEN-PR
08 out 2025 às 16:31

Compartilhar notícia

Foto: Kraw Penas
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

A Secretaria de Estado da Cultura (SEEC) abriu uma consulta pública para receber sugestões da sociedade sobre a 5º edição do Programa de Fomento e Incentivo à Cultura (Profice). O objetivo é reunir contribuições de cidadãos, agentes culturais, coletivos, instituições e demais interessados no tema, concretizando a participação da sociedade. O período de consulta começou às 15 horas desta quarta-feira (8) de outubro, e segue até às 23h59 do dia 19 de outubro. 


Entre 2025 e 2026, o Profice irá destinar R$ 20 milhões para impulsionar a cultura no Paraná, com os recursos distribuídos em quatro eixos. A principal novidade desta edição é o aumento do percentual destinado a projetos realizados fora da Capital: serão 60% dos recursos, ante os 50% reservados na edição anterior.

Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde
Publicidade
Publicidade


“O Profice é o maior instrumento de democratização do acesso à cultura do Paraná e garante que artistas, coletivos e instituições de todas as regiões do Estado possam desenvolver seus projetos e alcançar novos públicos”, afirma a secretária estadual da Cultura, Luciana Casagrande Pereira. “A cada edição, ampliamos a descentralização e a inclusão, fortalecendo nosso compromisso de que a cultura chegue cada vez mais longe e a mais pessoas”. 


O mecanismo de incentivo fiscal é estabelecido segundo o Decreto Estadual n.º 8.679/2013 , o Decreto Estadual n.º 10.086/2022 , a Resolução Conjunta SEFA/SEEC nº 03/2014 e a Resolução da SEFA n.º 897/2024 . Para participar, é necessário acessar o sistema SIC.Cultura , selecionar a opção “Consulta Pública” na tela inicial do sistema (não é necessário estar logado).

Publicidade


Foto: Divulgação


Confira cada um dois quatro eixos do edital: 


Eixo 1 (R$ 8 milhões): Produção e Difusão Cultural

Publicidade

Tem como objeto apoiar e viabilizar o acesso dos Agentes Culturais domiciliados ou estabelecidos no Estado do Paraná, há no mínimo dois anos da data de lançamento do edital, por meio da seleção de projetos culturais nas 10 áreas artístico-culturais (Artes Visuais; Audiovisual; Circo; Dança, Literatura, Livro e Leitura; Música; Ópera; Patrimônio Cultural Material e Imaterial; Povos, Comunidades Tradicionais e Culturas Populares; e Teatro).


Eixo 2 (R$ 5 milhões):  Festivais e Mostras ou Feiras e Festas Populares

Publicidade

Tem como finalidade apoiar iniciativas culturais que valorizem a circulação, a fruição e a difusão de bens culturais em várias áreas artísticas (Artes Visuais; Audiovisual; Circo; Dança; Literatura; Música; Teatro; Ópera; e Patrimônio Cultural Material e Imaterial).


O Eixo 3 (R$ 4 milhões): Ações Educativas, Pesquisa e Publicações

Publicidade

Tem como objeto viabilizar o acesso dos Agentes Culturais domiciliados ou estabelecidos no Estado do Paraná, há no mínimo dois anos da data de lançamento deste edital, por meio da seleção de projetos culturais no eixo de Ações Educativas, Pesquisa e Publicações nas 10 áreas artístico-culturais.

O Eixo 4 (R$ 3 milhões): Preservação e Valorização do Patrimônio Cultural

Publicidade


Pretende viabilizar o acesso dos Agentes Culturais domiciliados ou estabelecidos no Estado do Paraná, há no mínimo dois anos da data de lançamento deste edital, por meio da seleção de projetos culturais no eixo de Preservação e Valorização do Patrimônio Cultural nas áreas artístico-culturais.

Publicidade


FAIXAS ORÇAMENTÁRIAS E POPULACIONAIS 


Os projetos deverão ser inscritos em uma das três faixas orçamentárias: até R$ 200.000,00; de R$ 200.000,01 a R$ 400.000,00; ou de R$ 400.000,01 a R$ 600.000,00. Cada projeto será realizado em um dos três recortes populacionais definidos: municípios com até 20 mil habitantes; entre 20.001 e 90 mil habitantes; ou com mais de 90 mil habitantes.


Os editais estabelecem que 60% dos recursos sejam destinados a proponentes sediados fora da capital e 40% a proponentes de Curitiba, em consonância com os princípios de descentralização, diversidade cultural e democratização do acesso.

Cadastre-se em nossa newsletter


Além disso, haverá cotas reservadas para pessoas negras, indígenas e com deficiência, reforçando o compromisso com a inclusão e a equidade.


entretenimento Cultura Arte fomento Profice Secretaria de Estado da Cultura (SEEC)
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas