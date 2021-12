Selena Gomez e Cara Delevingne fazem mesma tatuagem

A cantora Selena Gomez e a modelo Cara Delevingne fizeram juntas a mesma tatuagem neste mês. Os desenhos de flor foram revelados pelo próprio tatuador, Keith Scott, em seu Instagram na terça-feira (28).

Segundo os sites Deadline e Variety, as duas contracenarão na segunda temporada da série "Only Murders in the Building" (Hulu), estrelada por Selena.

As tatuagens representam uma rosa, com um traço de tinta cinza escorrendo por baixo. Elas foram feitas em locais diferentes, mas com desenho idêntico.





Selena escolheu suas costas, embaixo de uma tatuagem de número romano, e Cara escolheu a lateral da costela, também próxima a um número romano.





As duas, que também escolheram a atuação como segunda carreira, são amigas de longa data, chegando a protagonizar rumores de namoro desmentidos pela ex-estrela da Disney.

O tatuador comentou que se divertiu muito fazendo as tatuagens iguais. "Para vocês saberem, eu não contei para elas até acabar que essas foram minha primeiras tatuagens em aquarela", contou.





Cara Delevingne também tem tatuagens iguais com outras celebridades, como a ex-namorada, a atriz Ashley Benson, a cantora Paris Jackson (filha de Michael) e a modelo Kaia Gerber.