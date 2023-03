Selena Gomez sai em defesa de Hailey Bieber após ameaças de morte

As polêmicas que envolvem uma suposta rivalidade entre a cantora Selena Gomez e a modelo Hailey Bieber parecem que estão longe do fim.





O mais novo episódio se deu após a última publicação de Selena, nesta sexta (24), que disse que a atual esposa de Justin Bieber a procurou para relatar que vem sofrendo ameaças de morte.





"Hailey Bieber me procurou para dizer que ela tem recebido ameaças de morte e muitas mensagens negativas e de ódio. Isso não é o que eu defendo. Ninguém deveria ter que experimentar o ódio ou o bullying. Eu sempre defendi a gentileza e realmente quero que tudo isso acabe", postou Selena nos Stories.





Uma possível explicação para isso pode ser a eterna rivalidade criada entre elas. Vale lembrar que Selena namorou Bieber antes de ele se casar com Hailey.





Até então, muita gente pensava que Hailey havia começado a se relacionar com Justin enquanto ele ainda estava com Selena. Mas isso foi desmentido pela modelo no podcast Call Her Daddy.





"Quando eu e ele começamos a ficar, ele não estava em um relacionamento em nenhum momento. Não é do meu caráter bagunçar com o relacionamento de alguém", disse Hailey pela primeira vez.





Além disso, outra hipótese pode ser o fato de Selena, Hailey e Kylie Jenner terem se envolvido em uma suposta troca de farpas recentemente.





Selena ultrapassou Kylie em número de seguidores, e internautas perceberam indiretas das duas amigas contra a artista.