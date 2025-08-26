Semana do Cinema em shopping de Londrina tem ingressos a R$ 10

Entre os dias 28 de agosto e 3 de setembro, o Cine Araújo do Catuaí Shopping Londrina participa da Semana do Cinema, com ingressos pela metade do valor original. Os filmes exibidos nas salas convencionais e premium apresentam valor único de R$ 10, enquanto os filmes da sala VIP estão com valor único de R$ 15.





Além disso, durante este período, é possível também levar para a sala de cinema um combo com valor promocional. Pipoca média e dois refrigerantes de 600 ml saem por R$29.

Nesta edição, o público terá a oportunidade de conferir diversos filmes em cartaz, entre eles a estreia “Interestelar”, de ficção que vem em relançamento, a animação Os Caras Malvados 2 e a comédia Amores à Parte.





A Semana do Cinema é uma iniciativa da FENEEC (Federação Nacional de Empresas Exibidoras Cinematográficas) e da ABRAPLEX (Associação Brasileira dos Proprietários de Salas Cinematográficas). O evento reúne redes de cinemas de todo o Brasil em um esforço conjunto para promover o acesso ao cinema e celebrar sua importância cultural.

Desde a sua criação, a campanha tem atraído milhões de pessoas às salas de exibição e reforçando o papel do cinema como espaço de convivência e apreciação artística.

