"Senhor dos Anéis": novo filme em animação da franquia estreia em Londrina

183 anos antes das aventuras de Frodo e dos eventos da trilogia original de filmes, O Senhor dos Anéis: A Guerra de Rohirrim acompanha o destino do povo do reino de Rohan e a saga de seu rei Helm.

Entre os destaques está a estreia do novo filme de animação da franquia Senhor dos Anéis, que explora um episódio inédito do universo criado por J.R.R. Tolkien. A produção, que chega às telonas com expectativa de atrair fãs antigos e novos, integra uma lista de estreias. Confira:

O Conde de Monte Cristo é uma nova versão do clássico romance o Conde de Monte Cristo do autor atemporal Alexandre Dumas. Essa nova produção, dirigida por Alexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte e indicada ao Festival de Cannes 2024, irá mostrar uma interpretação épica da história de traição, riqueza misteriosa e vingança meticulosa.





ESTREIA/BIOGRAFIA





INEXPLICÁVEL





Direção: Fabrício Bittar.





Elenco: Letícia Spiller, Eriberto Leão, Miguel Venerabile.





Inexplicável é um filme dirigido por Fabrício Bittar no qual é baseado em uma história real descrita no livro O Menino que Queria Jogar Futebol: Uma História de Fé e Superação, do escritor Phelipe Caldas. Essa trama será desenrolada a partir da história do jogador mirim de 8 anos, natural da Paraíba, Gabriel Varandas (Miguel Venerabile).





Gabriel conquistou o título de campeão no futsal, no entanto, após esse grande feito ele enfrentou graves problemas de saúde chegando a ser declarado morto e deixando sua família a mercê da fé para encarar essas complicações.





Multiplex Catuaí (de quarta a quinta-feira) - 19h10.

Cinemark Boulevard (de quinta a quarta-feira) - 18h20, 21h00.

Cinesystem Norte Shopping (de quinta a quarta-feira) - 13h20.





