Série sobre Daniella Perez matou Guilherme de Pádua, diz Raul Gazolla

O ator Raul Gazolla, viúvo de Daniella Perez, afirmou que a série "Pacto Brutal" matou Guilherme de Pádua, condenado pelo assassinato da atriz.





A produção da HBO Max foi lançada em julho do ano passado, quatro meses antes de Pádua morrer por causa de uma parada cardíaca.





"A série matou esse filho da puta", disse Gazolla em entrevista ao programa Cara a Tapa, do YouTube, na última quarta-feira (1º). Para ele, o que a produção fez de mais importante foi pressionar os condenados pelo crime.





"Aquele assassino psicopata, egocentrado da porra, começou a gritar para os quatro cantos que não foi entrevistado. Meu irmão, você teve 29 anos para contar todas as mentiras que quis contar e ainda queria falar na série", diz Gazolla, que afirma nunca ter perdoado de Pádua.

Para ele, o pastor nunca se arrependeu do crime que cometeu.





"Ele achava que o que eles tinham feito estava certo. Meu irmão, como é que faz para perdoar um maluco desse? Perdoar é com um cara na tapa que eu dou nele", diz.





"Pacto Brutal" está disponível na HBO Max e relembra, com detalhes, o assassinato de Daniella Perez. A série tem depoimentos de Gloria Perez, do próprio Gazolla, de Claudia Raia, Alexandre Frota e outros artistas que tiveram algum envolvimento com o caso.