Série sobre Silvio Santos revolta filhas do apresentador

A família de Silvio Santos está indignada com a forma como o apresentador está sendo retratado nos oito episódios de "O Rei da TV", série do Star +, e resolveu botar em prática uma ideia que estava engavetada há anos: uma série para contar a "verdadeira história" de Senor Abravanel.





O SBT já está a procura de uma produtora e de uma distribuidora para realizar o trabalho. Íris Abravanel, mulher de Silvio e autora de várias novelas da emissora, é quem vai supervisionar a equipe de roteiristas e, provavelmente, assinar o texto final.

Publicidade

Publicidade





A assessoria do SBT confirmou que "A Verdadeira História de Silvio Santos" ou "A Verdadeira História do Rei da TV" (dois títulos provisórios) é uma ideia antiga dos Abravanel, que ganhou peso depois da estreia da produção na streaming, no último dia 19.





Silvio Santos ainda não se manifestou sobre o "Rei da TV", mas as filhas não aprovaram o que viram e estão revoltadas. Daniela Beyruti, herdeira número 3 do apresentador e a mais velha de seu casamento com Íris, deu o pontapé nas reclamações nas redes.

Publicidade

Publicidade





"Assisti a um episódio e não vou assistir mais. Me perguntei: quem produziu isso? Com que intuito?", começou a empresária, que atua na direção da empresa. "História mal contada, tantas inverdades, personagem arrogante, um Silvio Santos que ninguém conhece, nem conheceu. Lamentável! Perda de tempo. Aguardem uma produzida por nós... aguardem", completou ela.





Procurada pelo F5, Silvia Abravanel respondeu por meio de sua assessoria. Disse que como não havia assistido à série, não teria "elementos para opinar". Ela, no entanto, publicou um comentário na página da irmã. "Dani do céu... Tentei assistir também e me deu até medo, dos personagens ao enredo. Uma lástima!! Realmente, a impressão que dá é que foi de maldade, principalmente com a história do nosso pai, da nossa família. Lamentável", escreveu a apresentadora.





A reportagem apurou que a postura considerada "arrogante" de Silvio Santos na produção foi o ponto de maior insatisfação dos Abravanel.