Prime Video terá exibição de anúncios a partir de janeiro

A Amazon decidiu exibir anúncios no Prime Video a partir de 29 de janeiro do ano que vem. A mudança foi informada por meio de um e-mail enviado aos usuários do serviço de streaming.





"Isso nos permitirá continuar investindo em conteúdo atraente e continuar aumentando esse investimento por um longo período de tempo", disse a Amazon na mensagem. "Nosso objetivo é ter significativamente menos anúncios do que a TV tradicional e outros provedores de TV por streaming."

Canada, Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha serão os primeiros países onde anúncios vão ser exibidos. Depois, deve ser a vez da França, Itália, Espanha, México e Austrália. Ainda não há informações sobre quando a mudança chegará ao Brasil.





Se quiserem assistir a filmes e séries sem anúncios, usuários americanos terão que pagar uma taxa adicional de US$ 2,99 (R$ 14,52) a mais por mês.

O Prime Video não é o único serviço de streaming a promover reestruturações para aumentar os lucros. Em março, a Netflix começou a implementar medidas para combater o compartilhamento de senhas entre os usuários.





Em países como os Estados Unidos, a plataforma pede aos usuários que se conectem à mesma rede wi-fi da conta principal -seja pelo aplicativo ou pelo site- e ao menos uma vez a cada 31 dias.





O período é importante para a plataforma identificar a recorrência do uso dos dispositivos conectados e considerá-los confiáveis. Aparelhos que não forem ligados a essa rede ao menos uma vez no mês serão bloqueados, e só o suporte da plataforma poderá reverter isso. Se outra pessoa tentar acessar a mesma conta, mas de outro local, esta será bloqueada.