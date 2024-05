Revival de 'Os Feiticeiros de Waverly Place' ganha título e fotos oficiais

A Disney divulgou novas fotos e o nome oficial do revival de "Os Feiticeiros de Waverly Place". A nova série está sendo produzida pelo Disney + e será chamada "Wizards Beyond Waverly Place". Selena Gomez e David Henrie voltam como Alex e Justin Russo.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





As fotos de divulgação mostram Selena e David no familiar cenário do laboratório de magia da família Russo, além da família de Justin, a qual será protagonista da série. A atriz e empresária, vai atuar como produtora e deve retornar com a antiga personagem em uma participação especial logo no primeiro episódio.

Publicidade



A história do revival começa após um misterioso incidente na WizTech, onde um Justin Russo adulto deixou seus poderes de bruxo para trás, optando por uma vida humana normal com sua esposa e dois filhos. Mas ele tem uma surpresa quando uma poderosa jovem bruxa que precisa de treinamento aparece à sua porta.



A jovem bruxa, Billie, que Justin toma sob sua proteção, será interpretada por Janice LeAnn Brown, enquanto Alkaio Thiele viverá Roman Russo, filho mais velho de Justin; já Mimi Gianopulos interpretará a esposa de Justin, Giada.



"Os Feiticeiros de Waverly Place" acompanhava os irmãos Russo, três irmãos aparentemente comuns, mas que estão em treinamento para se tornarem feiticeiros e herdar o dom da família. A série ficou no ar no Disney Channel de 2007 a 2012, e ainda contou com Jake T. Austin e Jennifer Stone no elenco.