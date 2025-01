Sertanejo, com hit do verão, ostenta herança e férias de luxo em Balneário Camboriú

Um caubói recebe uma herança do pai em terras e gado, mas prefere "pé na areia do que pé no capim". No fim do ano, pega a caminhonete para curtir o verão em Balneário Camboriú, em Santa Catarina.





Essa história é narrada em "Descer pra BC", música cantada por Brenno & Matheus com o DJ Ari SL e que se tornou o grande hit do país na virada do ano. O sucesso, na linha do agronejo, tem batidas de música eletrônica e funk no sertanejo, e traz novas temáticas ao gênero -a figura do herdeiro e a praia, em especial a catarinense, como desejo.





"O pessoal do agro gosta da ostentação, né?", diz Ari SL, que além de produtor também é um dos autores de "Descer pra BC". "Geralmente o caubói é o cara da corrente de ouro, caminhonete grande e no rolê todo mundo fica de olho nele. E Camboriú é um lugar chique, badalado, então pensamos que o caubói indo à praia ficaria legal."





A letra da canção, diz o DJ, veio após ele ver postagens sobre desfiles de Dodge Ram -caminhonetes caras- na cidade. "Havia espaço para uma música que falasse disso e sermos abraçados pelos influenciadores, uma forma de entregar o nosso trabalho."





"Descer pra BC" chegou ao topo da lista de mais ouvidas do país no Spotify, onde está há mais de um mês. Ela vem numa leva de composições de Ari SL com o parceiro João Dalzoto sobre caubóis, praia e ostentação. Começou com uma música ainda inédita, "Peão que te Sustenta", retrato de um caubói que ganhou dinheiro com bets e vai curtir o verão na praia bancando o luxo das mulheres.





Além dela, o DJ gaúcho assina "Litorando", que saiu como parte da temporada de lançamentos de verão do selo AgroPlay. A empresa paranaense, criada para agenciar Ana Castela, é o principal nome por trás do agronejo, e tem também Luan Pereira e Leo & Raphael.





"O primeiro AgroPlay Verão, de 2022, foi gravado em Camboriú", diz Raphael, cantor e sócio da gravadora. "Tentamos unir o cenário do agro com a praia. Imergimos ali, não com a música falando diretamente de praia. Antes, não lembro de nada da nossa turma do chapéu tendo uma ligação tão grande com o litoral."





Este ano, um dos sucessos do AgroPlay Verão é um funk cantando por Ana Castela com o MC PH, "Jet em Balneário", já com quase 6 milhões de plays no Spotify. É mais uma música a retratar caminhonetes caras e Camboriú.





"Principalmente a turma do Paraná e de Santa Catarina vai muito a Camboriú", diz Leo, da dupla com Raphael. Ele cita a estrutura da cidade como chamariz, e descreve o clima de festa. "Hoje já está proibido botar caixa de som na areia, mas se você passar lá às 5h da manhã, ainda vai ter gente."





É também o metro quadrado mais caro do Brasil. "Nessa época do ano, muitos moradores não ficam lá. Alguns alugam os próprios apartamentos que podem chegar, sei lá, a R$ 10 mil a diária. Tenho amigos que compraram apartamento lá por R$ 700 mil, deram uma reformada e, em dois anos, vale R$ 2 milhões."





Balneário Camboriú é chamada de "Dubai brasileira" e tem os prédios mais altos do país. É célebre pelo turismo de luxo e nos últimos virou um reduto de eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), além de ser considerada uma espécie de capital conservadora do Brasil.





Apesar de ser a segunda menor cidade do estado em área territorial, Camboriú sediou no ano passado o CPAC Brasil, a Conferência de Ação Política Conservadora, que se classifica como o "maior evento conservador do mundo no Brasil". Ele é organizado pelo Instituto Conservador Liberal, presidido pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).