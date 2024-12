Sesc comemora o aniversário de Londrina com shows gratuitos neste domingo

O aniversário de 90 anos de Londrina não passará sem comemoração. O Sesc PR também celebra o décimo aniversário da sua segunda unidade cultural no estado: o Sesc Londrina Cadeião. Para comemorar as duas datas e as festas de fim de ano, a instituição promove neste domingo (8), uma série de atividades culturais e para toda a família.





A Rua Brasil, no centro de Londrina, e o estacionamento da unidade receberão, a partir das 14h, a Feira Cultural, com espaço gastronômico e de comercialização de produtos artesanais locais; performances, recreação com pintura facial, escultura em balões e zumba kids, além de cabine de fotos.

Às 15h30, o ator Rafael de Barros, da Cia. Exército Contra Nada, apresenta o espetáculo 'Chorinho de Uma Roda Só'. A bordo de uma bicicleta de uma só roda e um cavaquinho com uma corda faltante, o palhaço apresenta ao público a façanha de tocar o Brasileirinho, um dos ícones musicais do país.





Na sequência, às 16h30, a banda londrinense Sr. Bonifácio, composta pelos músicos Marcelo Celligoi, na guitarra e vocal; o baterista Vitor Delallo; o guitarrista e backing vocal, Renan Muliterno sobem ao palco com um repertório que passeia pela história do rock desde os anos 60 até os dias atuais. Um espetáculo visual e sonoro e de muita interação com o público de todas as idades.





