Sesc Senac PR inaugura Museu do Café ao público no dia 29

Em Londrina, o Museu do Café abre ao público no dia 29 de agosto, às 9h, a partir desta data o local também será aberto para receber escolas e grupos de visitantes para vivências temáticas, num espaço educativo.





Pouco antes, na próxima quinta-feira (24), será realizada a cerimônia de inauguração com a presença de convidados, imprensa e autoridades.

O prédio do museu – construído na década de 1960, auge da produção cafeeira paranaense – abrigou durante 54 anos a 10ª Subdivisão Policial e foi recebido pelo Sesc PR, no primeiro semestre de 2018. Em 2011, o Sistema Fecomércio Sesc Senac PR assinou com a Prefeitura de Londrina a cessão do imóvel por 20 anos, com possível renovação por igual período.







Constituído por dois andares, a edificação passou pela execução de minuciosos trabalhos que restauraram as escadas em granitina e os pisos em tacos em diversos ambientes. Entretanto, a configuração básica da edificação foi mantida, preservando as principais paredes em alvenarias e a estrutura do prédio.





As disposições das janelas foram mantidas mas renovadas e foram incorporados diversos elementos em aço corten, conhecido por sua tonalidade vermelho-ferrugem, que remete a uma das cores do café maduro.





