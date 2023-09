Sextou: programação da agenda cultural de Londrina tem eventos para todos os públicos

SEXTA-FEIRA (29)







BAR VALENTINO





A Sexta Hype vai invadir a casinha do Valentino com muito rock, funk e eletrônica. As atrações são a banda Nébula, DJ Queiroz, DJ Dan Murata e DJ Devitis

HORÁRIO: 21h00



LOCAL: R. Pref. Faria Lima, 486, Londrina

NEW YORK LOUNGE





O Spring Break com open bar da NYL vai agitar quem é fã de balada! Com o open de Estrella Galicia + Petra e Smirnoff com Citrus, os DJs Ambew Woos, Queiroz e Brooke Woos vão animar a sexta na New York.

HORÁRIO: 23h00

LOCAL: R. Rio Grande do Norte, 750, Londrina

INGRESSOS: a partir de R$25,00 na portaria ou no ItGestão





INDEPENDÊNCIA BAR

A programação do bar Independência vai agradar todos nesta sexta! Com o convidado Juca Stabile, a música transitará entre os gêneros pop, rock, reggae e MPB.





HORÁRIO: 20h00

LOCAL: Av. Waldemar Spranger, 1183 - Londrina





BARINKO BAR





Para os fãs de rock internacional, o Barinko é o lugar certo nesta sexta-feira. O grupo The Grous vai agitar com os hits do rock clássico dos anos 60 a 90.





HORÁRIO: 20h00

LOCAL: Rua Bento Munhoz da Rocha Neto, 2595





Acesse a agenda completa na FOLHA DE LONDRINA: