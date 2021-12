'Shape Of You' ultrapassa 3 bilhões de reproduções no Spotify e Ed Sheeran comemora

Uma música ultrapassou a marca de 3 bilhões de reproduções no Spotify pela primeira vez nesta quarta-feira (22). "Shape of You", do britânico Ed Sheeran, quebrou o recorde, e o músico comemorou em vídeo enviado para a plataforma musical.

"É absolutamente insano, eu lembro que quando essa música chegou a 1 bilhão [de vezes tocada] eu já achei estranho", reagiu o cantor. "Estou muito, muito contente com isso."

A canção foi lançada em 2017, parte do álbum "+". Ela recebeu prêmios como o Grammy de Melhor Performance Solo e Música do Ano da rádio iHeartRadio. "Essa música não iria entrar no álbum", revelou Sheeran, dizendo ter sido convencido pelo produtor Ben Cook a lançá-la como um single.





De acordo com reportagem do veículo Business Insider, o Spotify paga em torno de US$ 0,003 (R$ 0,017) ao artista e outros envolvidos na canção por cada reprodução. Seguindo este número, apenas com "Shape of You", Sheeran pode ter ganho em torno de US$ 12 milhões (R$ 67,8 milhões).





Esta é a primeira música na playlist "Billions Club", ou Clube dos Bilhões, do Spotify. Ela reúne as 190 canções que ultrapassaram a marca de 1 bilhão de streams no serviço.

"MIA", de Bad Bunny com Drake, "Habits (Stay High)" de Tove Lo e "good 4 u", de Olivia Rodrigo, são outras integrantes do clube. A natalina "All I Want for Christmas" também está presente, assim como outros lançamentos de Ed Sheeran.





Até o momento, nenhum artista brasileiro conseguiu entrar na lista.