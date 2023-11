Shonda Rhimes e Brad Pitt querem adaptar livro de Britney Spears para o cinema

A autobiografia de Britney Spears, lançada no mês passado, já está sendo disputada em Hollywood. Os direitos para adaptar o livro "A Mulher em Mim" para o cinema estão sendo cobiçados pelos maiores estúdios e produtores.



De acordo com o The Ankler, alguns dos nomes interessados em fazer da obra um filme ou uma série são Margot Robbie, Brad Pitt, Shonda Rhimes e Reese Witherspoon, cada um com sua respectiva empresa. Eles podem desembolsar quantias na casa dos oito dígitos para adquirir os direitos do livro.





