Shopping de Londrina oferece oficina gratuita de pintura para crianças nas férias

'Ainda Estou Aqui' ganha prêmio de filme internacional no Festival de Palm Springs

Do Vivi Xavier para todo Brasil

Do Vivi Xavier para todo Brasil

Para inspirar os jovens artistas, será montado um cenário cenográfico com uma família de girafas de 2,8 m de altura, 1 elefante de 2m e 2 flamingos de 1,6 m.

Nessas oficinas, a criançada poderá explorar toda a criatividade com o auxílio de monitores treinados. Cada participante receberá uma tela, tintas e pinceis para criar sua própria obra de arte, que poderá ser levada para casa.

A partir desta segunda-feira (13), crianças de 2 a 12 anos, acompanhadas pelos responsáveis, poderão participar de oficinas gratuitas de pintura em tela no piso térreo do Royal Plaza Shopping. A atividade é gratuita.





De acordo com a gerente de Marketing do Royal, Rose Fernandes, a intenção é oferecer uma experiência lúdica e criativa para a criançada, promovendo momentos de lazer e interação familiar no shopping.





Além da participação ser gratuita, todo o material é fornecido pelo Royal (telas, tintas atóxicas, pinceis, aventais e potes de água). A oficina é limitada a dez crianças por grupo e dura em média 45 minutos.





As oficinas serão realizadas diariamente das 12h às 17h, até o dia 2 de fevereiro, no Espaço Cultural no piso térreo.