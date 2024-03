Shopping de Londrina recebe exposição de carros quadrados até domingo (03)

O Royal Plaza Shopping sedia, até domingo (03), a Exposição de Carros Quadrados que reúne modelos com design quadrado como Gol, Passat, Voyage e Parati. Estes veículos despertam a memória afetiva de quem viveu nas décadas de 1980 e 1990, quando eram objeto de desejo e levam os visitantes em uma viagem no tempo. Alguns deles são raros, de coleção e o valor pode chegar a R$ 90 mil. Destaque para o Voyage Sport V6, o único do Brasil e para os modelos de placa preta, que mantém pelo menos 80% de originalidade.





O organizador da exposição é Alexandre Mansur, apaixonado por carros e colecionador, que explica que, em breve, não haverá mais modelos quadrados à venda e eles se tornarão cada vez mais raros e valiosos. Segundo Mansur, este é um hobby que cresce cada dia mais e quem tem um, sempre compra mais um.

No sábado (02), haverá distribuição de brindes, das 10 às 14 horas, para quem seguir o perfil do Instagram do organizador @_quadradoslda_.





A Exposição de Carros Quadrados é gratuita e aberta ao público das 9 às 21 horas, na praça de eventos do Royal Plaza Shopping, no piso térreo.

Serviço:

Exposição de Carros Quadrados

Data: até 03 de março de 2024 - domingo

Horário: das 9 às 21 horas

Local: Praça de Eventos do Royal Plaza Shopping no piso térreo





Royal Plaza Shopping

Rua Mato Grosso, 310

Londrina/ PR (43) 3315-1818

www.royalplazashopping.com.br.