Shopping de Londrina recebe feira Londrina Criativa neste sábado (5) e domingo (4)

Hub do Londrina Convention recebe a feira Londrina Criativa neste final de semana (03 e 04)

Expositores de toda a região e até de Maringá apresentam produtos e serviços personalizados e de qualidade a partir de R$ 5

Neste final de semana, a feira itinerante Londrina Criativa volta ao Hub do Londrina Convention no Boulevard Londrina Shopping. Os clientes do empreendimento poderão ver de perto vários produtos personalizados, a partir de R$ 5, como laços, fitas e acessórios para crianças, papelaria criativa, artigos de cultura pop e geek, além de chocolates com flores comestíveis, macarons e pipocas gourmet, quick massage e outros itens. Os expositores são de toda a região e até de Maringá, no noroeste do estado.

A feira segue o horário de funcionamento do shopping: no sábado das 10 às 22 horas e no domingo, das 12 às 20 horas. O Hub do Londrina Convention Bureau fica no segundo andar do Boulevard Londrina Shopping, na avenida Theodoro Victorelli, 150, na zona leste .

Expositores confirmados:

- Jeisse Keli Acessórios Kids

- Maiden The Cat

- Class Bijoux

- BS GEEK STORE

- Pipocath

- Unicórnio Estelar

- Sminy Store

- Quick Massagem

- Sofia Magia Moda Infantil

- Studio Moli

- Cristiane Santos Gastronomia

- Suely Lucas Arte em Gesso

- Meu Amigo Papel

- Ariadne Artesanatos

- Margareth Watanabe Artesanatos





O que é o Londrina Convention Bureau?

O Londrina Convention Bureau, também chamado de “Visite Londrina”, é uma entidade sem fins lucrativos formada por empresas do setor de turismo. A intenção é fortalecer a cidade de Londrina como destino turístico de eventos e negócios e, assim, gerar empregos e promover o desenvolvimento sócioeconômico da região. (Com informações da assessoria de imprensa do evento)





Serviço:

Feira Londrina Criativa

Data: 03 e 04 de fevereiro de 2024 (sexta-feira e sábado)

Horários de funcionamento: Sábado das 10 às 22 horas e domingo das 14 às 20 horas

Local: Hub do Londrina Convention - 2º piso Boulevard Londrina Shopping

Avenida Theodoro Victorelli, 150, Londrina